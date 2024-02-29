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Ekonomi

Fiberde global iş birliği

Türk Telekom, iştiraki Netsia'nın geliştirdiği BB Suite'i ve Zyxel'in Whitebox Optik Hat Terminal genişbant ağ stratejisini hayata geçirdi. Törende konuşan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemize hem prestij hem de katma değer kazandırıyoruz" dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:18 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde Tayvanlı Zyxel önemli bir işbirliğine gitti. Türk Telekom'un şirketi Netsia'nın teknoloji ürünü SEBA mimarisini Zyxel ürünlerine entegre edilmesini sağlayan anlaşma imzalandı.
Türk Telekom, Mobil Dünya Kongresi'nde Tayvanlı Zyxel önemli bir işbirliğine gitti. Türk Telekom'un şirketi Netsia'nın teknoloji ürünü SEBA mimarisini Zyxel ürünlerine entegre edilmesini sağlayan anlaşma imzalandı.

Yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom, dijitalin yüzyılı yapma parolasıyla girdiği Türkiye Yüzyılı'nda yenilikçi teknoloji çözümlerini dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. Türk Telekom, Netsia'nın BB Suite ürünüyle güçlendirilmiş yeni SEBA mimarisini Zyxel ürünleriyle entegre ederek dünya çapındaki kullanıcılar için hazır hale getirdi.

Şirket, en son teknoloji ürünü BB Suite'i ve Zyxel'in Whitebox Optik Hat Terminali (Optical Line Terminal-OLT) ile sanallaştırılmış ve ayrıştırılmış genişbant ağ stratejisini hayata geçirdiğini GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla Türk Telekom ile Zyxel arasında düzenlenen imza töreninde duyurdu.Türk Telekom'un iştiraki Netsia'nın üstün teknoloji çözümünün, imzalanan sözleşme ile Zyxel’in yoğun faaliyette olduğu Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yaygınlık kazanarak dünya standartlarını belirlemesi bekleniyor.


DÜNYA STANDARTLARINI BELİRLEYECEK BİR ÜRÜN

Öncü çalışmalar ve iş birlikleriyle Türkiye’nin teknoloji ihracatında söz sahibi ülke olma hedefine liderlik ettiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları söyledi: "Yerelde yaptığımız işbirlikleri ile ülkemizdeki ekosistemi desteklerken, globalde yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemize hem prestij hem de katma değer kazandırıyoruz. Yenilikçi çözümler üreten şirketimiz Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia’nın geliştirdiği üstün fiber altyapı teknoloji ürünü Zyxel iş birliğiyle dünya standartlarını belirleyecek bir inovasyona dönüştü."


REKABETTE ÖNE GEÇİREN ÇÖZÜM

Zyxel İletişim Başkanı Karsten Gewecke ise, "Netsia BB Suite pazardaki en gelişmiş çok yönlü çözümlerden biri ve SDA Serisi Combo ürünümüz ağ ayrıştırma evrimini birlikte ilerletmek için tasarlandı. Satıcıdan bağımsız donanımla açık bir geniş bant erişim ortamı oluşturan ve hizmet sağlayıcıları rekabette öne geçiren esnek, geleceğe dönük bir çözüm geliştirmek istedik. Bu alandaki öncü çalışmalar yürüten kurumlar olarak Türk Telekom’un OLT tedarikçilerinden ve SEBA ekosisteminin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.


#Ekonomi
#Türk Telekom
#Fiber
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