Filenin Sultanları ve Efeleri'nin sponsoru Kiğılı oldu

Spora olan desteğini her alanda sürdüren Kiğılı, spor sponsorluklarına Türkiye Voleybol Federasyonu’nu da ekledi.

TSYD ev sahipliğinde Türk sporunun devlerini bir araya getiren lansmana, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, A Milli Erkek Voleybol Takım kaptanı Selçuk Keskin, milli oyuncular Simge Aköz ile Burutay Subaşı katıldı.

“Türk voleybolunun gururuna ortak olmanın heyecanını yaşıyorum”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı lansmana dair, “Fenerbahçe ile başladığımız voleybol serüvenimizi, Türkiye Voleybol Federasyonu sponsorluğumuzla sürdürüyoruz. Milli takımlarımızın birbirinden değerli oyuncuları, dünya arenasında bizleri her daim gururlandırmıştır. Bu gurura ortak olmanın heyecanını yaşıyorum. Gurur, mutluluk, centilmenlik ve birlik-beraberlik unsurlarının hakim olduğu Türk voleybolunun buradaki her bir paydaşına, yüreği ülke sevgisiyle çarpan bir Türk vatandaşı olarak teşekkür ediyorum” dedi.