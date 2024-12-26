Filistin’den hurma ithalatımızı 7 bin tona çıkardık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin’den yapılan hurma ihracat kotası gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarıldı" dedi.
Türkiye – Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türk ve Filistinli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantının ardından Türkiye-Filistin Ekonomik İşbirliği Konseyi 2. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalandı.
TÜRKİYE 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ GÖZ ARDI ETTİ
Toplantıda Filistin ile bu yılın ilk 10 ayında ikili ticaretin 758 milyon dolara yükseldiğini açıklayan Bolat, "Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün STA kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin’in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır" dedi. Muhammed el-Amur da Türkiye'nin İsrail ile 10 milyar dolarlık ticaret hacimlerini göz ardı ederek İsrail'e ticaret yasağı getirdiğini ifade ederek, "Bu, Filistinli kardeşlerinin yanında durduklarının bir göstergesidir. Kendilerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
KUZEY MAKEDONYA YOLCUSU
Bu arada Bolat, bugün Kuzey Makedonya'yı ziyaret edecek. Bolat, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ile bir araya gelecek. Görüşme sonrası Bolat, Başbakan Hristijan Mickoski tarafından kabul edilecek.