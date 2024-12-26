Filistin’den hurma ithalatımızı 7 bin tona çıkardık

Toplantıda Filistin ile bu yılın ilk 10 ayında ikili ticaretin 758 milyon dolara yükseldiğini açıklayan Bolat, "Filistin'in dünyaya ihraç ettiği 41 kadar tarım ürününün STA kapsamına alınması ve Filistin'den Türkiye'ye yapılan mevcut hurma ihracat kotasının gümrük vergisiz olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması kararı büyük önem taşımaktadır. Filistin’in ülkemize gerçekleştirdiği tarım ürünleri ihracatının hemen hemen tamamı tercihli giriş imkanına sahip olacaktır" dedi. Muhammed el-Amur da Türkiye'nin İsrail ile 10 milyar dolarlık ticaret hacimlerini göz ardı ederek İsrail'e ticaret yasağı getirdiğini ifade ederek, "Bu, Filistinli kardeşlerinin yanında durduklarının bir göstergesidir. Kendilerine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.