Fındık için 3 ülke masada

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli geçim kaynağı ürünü olan fındık için yeni bir çalışma hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 büyük fındık üreticisi olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın pazarlama konusunda iş birliğine gideceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret ederek Albayrak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Albayrak, Nuri Albayrak ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'le görüştü.

ORDU’DA HASAT BİR BAYRAM

Ziyaret sırasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, bayram öncesi gündemi değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle fındık fiyatlarını açıkladıklarını belirten Pakdemirli, "Ordu'da her hasat bir bayram. Çiftçilerimizin de bir bayramı olacak. En yakın zamanda hasat başlıyor. Hasat öncesinde bize Cumhurbaşkanımız da destek verdi, iyi fiyatlar açıkladık. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira oldu. Böylece bir memnuniyet doğdu. Bu memnuniyetten dolayı da ziyaret yapalım istedik" dedi.

FINDIK TİCARETİ İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bakan Bekir Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fındığın daha iyi pazarlanması ve uluslararası pazarlara satılması maksadıyla daha önceden bir çalışma başlatmıştık. Üreten ülkeler bir araya gelelim, fındığın pazarlamasını, kalitesini, üretimini hep beraber planlayalım, programlayalım dedik. Azerbaycan, Gürcistan ve bu işte en dominant, en çok ürünü üreten ülke olarak bir araya geldik. Biz bunu nasıl birlikte pazarlarız diye bir çalışma başlattık. Bu çalışmalar neticesinde bir iş birlikteliği imzasını da yarın atacağız."

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“ENDİŞEYE GEREK YOK”

Önümüzdeki hafta kurban bayramı için 1.3 milyon büyükbaşın kesime hazır olduğunu kaydeden Pakdemirli, “Onun yanında 3 milyon 800 bin küçükbaş da kesime hazırlandı. Geçen yıl 800 bin büyükbaş, 2.7 milyon da küçükbaş kesildi. Vatandaşlar endişe etmesinler bol bol kurbanlık hayvanımız mevcut" diye konuştu. "Bugün hemen herkesin elinin altında akıllı telefon mevcut HAYSAG uygulamamız var. Ya da bakanlığımızın İnternet sitesinden de vatandaşlar satın almak istedikleri hayvanın kulak küpe numarasını girdikleri andan itibaren hayvanın tüm şeceresi ne zaman doğdu, annesi-babası, geçirdiği hastalıklar, en son aşıları gibi her şey mevcut” diyen Pakdemirli, vatandaşın alacak olduğu hayvanın kontrolünün kendisinin yapabileceğine işaret etti.

VETERİNERLER MEZBAHALARDA

Bakanlığın her türlü tedbiri aldığını ifade eden Pakdemirli, “Hayvan satış yerlerinde kontrol yapılacak. Hayvanların sağlıklı bir şekilde kesiliyor olması lazım. Bakanlığımızca temin edilen veterinerler mezbahalarda yerini aldı. Kesimlerimizi veteriner kontrolünde yapalım ola ki çok düşük bir ihtimal herhangi bir hayvanın hastalığı varsa son anda bunun tespiti yapılsın. Sağlıklı bir kurban için veteriner kontrolünde kesim istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi tarım sigortasını ihmal etmesin

Yaşanılan doğal afetler sırasında, tüm kurumların takviyesiyle bölgede hemen yerlerini aldıklarını dile getiren Pakdemirli, “Tabii ki mal kayıplarının ötesinde can kayıpları da oluyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Özellikle tarımsal faaliyetlerdeki kayıplar olduğunda zararlar olabiliyor. Bizim tarım sigortaları sistemimiz var. Giren herkesin A’dan Z’ye her zararı karşılanıyor. Bunların olmadığı durumlarda ise devlet yaraların sarılması tarımsal faaliyetlerin devam etmesi durumunda belirli yardımlar yapılıyor. Vatandaşlarımız sigortayı ihmal etmesin” ifadelerini kullandı.

Fikrini söyle tarım için destek ol

15 yıldır ilk defa tarım şurası yapıldığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu: “Biz de istiyoruz ki tarım şurasında katılımcıların ve ortak aklın bir sonucu neticesinde 25 yıla ışık verecek yol haritası çıksın. Tüm paydaşlarımız çiftçilerimiz başta olmak üzere herkese iki defa SMS attık. Eğer bir fikrin varsa gir şu İnternet sitesine fikirlerini söyle dedik. Herkes iki satır da olsa fikirlerini girip tarımda işler böyle olmalı tarzında fikirlerini beyan etti.” Şuana kadar 5 bin fikrin kendilerine ulaştığını bildiren Pakdemirli, “100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesini de bir yandan oluşturuyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız bir birikim. 21 çalışma grubumuz var fikirler tartışılıyor ve fikirleri verenleri de çalışma gruplarına dahil ediyoruz” dedi.





Ödemeler bugün başlıyor

Çiftçilere bayram öncesi bir müjde daha veren Bakan Pakdemirli, bugün saat 18.00 itibarıyla 1 milyar 200 milyon liralık hububat yağlı tohum desteklerini ödeyeceklerini söyledi.

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