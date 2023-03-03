Fırsatçılığa özel ekip: Emniyet harekete geçti emlak satışı ve kiralamada yeni dönem

Kira fahiş fiyat
Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekip, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak ulaştığı ihbar sahibi depremzedelerin "şikayetçi" olarak ifadelerini aldı.
Haberlerde ve açık kaynaklarda yer bulan "fahiş kira artışı" başlıklı haberleri de tarayan ekipler söz konusu iddiaların tamamını araştırdı.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışan ekipler, e-Ticaret sitelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla yer alan konut kira ve konut satış fiyatlarına yüzde 10’dan fazla zam yapan ilanların verilerini soruşturma dosyasına eklenmek üzere talep etti.
Çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) konut artış endeksi verilerini alan ekipler Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile görüştü. Soruşturma sürecinde konut kira ve satış bedellerinin değerleme uzmanları (eksper) aracılığıyla değerlendirileceği ve emlak endekslerinin çıkarılacağı öğrenildi. Çalışmalar sonrası ortaya çıkacak rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, şikayete konu sözleşmeye taraf mülk sahibi ile aracılar hakkında "şüpheli" sıfatıyla işlem yapılacak.