Fırsatçılığa özel ekip: Emniyet harekete geçti emlak satışı ve kiralamada yeni dönem

Ankara’da faaliyet gösteren ve ilanlarında anormal artış belirlenen emlakçılardan ilanlara ait bilgileri ve kontratları temin eden ekipler, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ve Ankara Ticaret Odası ile yaptığı yazışmalar sonrası da kayıtlı emlakçılardan 5 Şubat'tan bu yana aracı oldukları kira ve satış belgelerinin nüshaları ile güncel kira ve satış bilgilerini aldı. Bu amaçla ilçe emniyet müdürlüklerinin ekipleri de emlakçıları tek tek ziyaret etti.