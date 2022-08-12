Ekonomi Fırsatçıya ceza yağdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatçıya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı’na gelen şikâyet başvurularına istinaden başta büyükşehirler olmak üzere, ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda 81 ilde denetimler gerçekleştiriliyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Fırsatçıya ceza yağdı
Arşiv.

Enflasyonla mücadele sürerken, fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçuluk yapanlara darbe vurulmaya devam ediyor. Bu yıl 39 bin firma ve 227 bin ürün denetlenirken binin üzerinde firmaya yaklaşık 40 milyon TL ceza yazıldı. KDV indiriminden bugüne kadar ise 21 bin 878 firma ve 105 bin 238 ürün denetlendi. Yürütülen denetimler kapsamında, toplam bin 172 firma veya şahıs hakkında fahiş fiyat artışı nedeniyle toplam 39 milyon 917 bin 478 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Yılın ilk 6 ayında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıda, 276 firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 14,5 milyon lira ceza uygulandı.

GÜVENSİZ ÜRÜNE DE GEÇİT VERİLMİYOR

  • Ticaret Bakanlığı’nın söz konusu denetimleri fahiş fiyatlarla da sınırlı kalmadı. Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik de çalışmalar yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında bin 578 firmada bu konuda araştırma yapıldı. Denetimler sonucunda mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünler, www.guvensizurun.gov.tr adresinde faaliyet gösteren Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) kamuoyuna ilan edildi. Vatandaş, ilan edilen ürünleri takip edebildiği gibi istediği herhangi bir ürünün güvenli olup olmadığını da aynı sistem üzerinden araştırabiliyor.

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