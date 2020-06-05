Fiyat değil kalite arttı: Güven ve hijyen odak merkezi haline geldi

Zafer Alkaya, turizm ve İçişleri bakanlıklarının yayınladığı sertifikasyon genelgelerinin maddelerini tek tek masaya yatırdıklarını bildirdi.

GÜVEN VE HİJYEN ODAĞA ALINDI

Güveni işin eksenine aldıklarına işaret eden Zafer Alkaya, şunları kaydetti: “Güvenli servis, güvenli ve hijyenli odalara, birtakım ekipmanlar ekledik. Güvenli alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Aldıkları tedbirlerin önemli yatırımlar olduğuna dikkat çeken Zafer Alkaya, “Geleceğe yönelik bu yatırımlar yüzde 10 oranında maliyetlerimize yansıyacak” dedi. Bu yıl kapasitelerinin yüzde 40’ını açmayı planladıklarını ifade eden Alkaya, “Bu yüzde 50’ye kadar da çıkabilir. Bölgedeki oteller de aynı şekilde planlıyor. Fiyatlarda da herhangi bir artış olmayacak. Artık fiyatları konuşmuyor, sağlıklı ve güvenli ortamları konuşuyoruz. İnsanlar deniz ve havuzu daha rahat kullanabilecek. Böylece daha keyifli bir tatil yapabilecek” değerlendirmesinde bulundu. İç pazarla ilgili herkesin bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Alkaya, şunları söyledi: “Önümüzdeki günler uçuş sefer sayıları da artacaktır. Otellerde yerli turist oranı normalde yüzde 10’dur, bu yıl duruma göre yüzde 15’e çıkar.”

UKRAYNA SEKTÖR İÇİN LOKOMOTİF OLABİLİR

Zafer Alkaya, yurt dışı uçuşların başlamasıyla dış turizmin de hareketleneceğine dikkati çekerek, “Ukrayna ile karşılıklı olarak uçuşların başlaması kararı alındı. İlk olumlu adımı onlarla atmış olduk. Bu bir lokomotif olabilir. Oradan alacağımız turistler diğer ülkelerden alacağımız turistler için bir başlangıç olabilir” diye konuştu.