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Ekonomi Fiyat değil kalite arttı Güven ve hijyen odak merkezi haline geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat değil kalite arttı: Güven ve hijyen odak merkezi haline geldi

Turizmcinin tam gaz hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da, yerli turist bu yıl geçen yılın fiyatlarıyla daha sağlıklı ve rahat bir tatil yapacak. Salgın döneminde dünyada bütün sektörleri etkileyen zorlu bir süreçten geçildiğini anlatan Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Turizm sektörü bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında geliyor. Etkilerin yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Akdenizli turizmciler olarak, kısa vadede olmazsa bile uzun vadede normale döneceğimizi düşünerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda kendimize güvenimiz tam” diye konuştu.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya
Cornelia Diamond Genel Müdürü Zafer Alkaya

Zafer Alkaya, turizm ve İçişleri bakanlıklarının yayınladığı sertifikasyon genelgelerinin maddelerini tek tek masaya yatırdıklarını bildirdi.

GÜVEN VE HİJYEN ODAĞA ALINDI

Güveni işin eksenine aldıklarına işaret eden Zafer Alkaya, şunları kaydetti: “Güvenli servis, güvenli ve hijyenli odalara, birtakım ekipmanlar ekledik. Güvenli alanlar oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Aldıkları tedbirlerin önemli yatırımlar olduğuna dikkat çeken Zafer Alkaya, “Geleceğe yönelik bu yatırımlar yüzde 10 oranında maliyetlerimize yansıyacak” dedi. Bu yıl kapasitelerinin yüzde 40’ını açmayı planladıklarını ifade eden Alkaya, “Bu yüzde 50’ye kadar da çıkabilir. Bölgedeki oteller de aynı şekilde planlıyor. Fiyatlarda da herhangi bir artış olmayacak. Artık fiyatları konuşmuyor, sağlıklı ve güvenli ortamları konuşuyoruz. İnsanlar deniz ve havuzu daha rahat kullanabilecek. Böylece daha keyifli bir tatil yapabilecek” değerlendirmesinde bulundu. İç pazarla ilgili herkesin bir beklenti içerisinde olduğunu belirten Alkaya, şunları söyledi: “Önümüzdeki günler uçuş sefer sayıları da artacaktır. Otellerde yerli turist oranı normalde yüzde 10’dur, bu yıl duruma göre yüzde 15’e çıkar.”

UKRAYNA SEKTÖR İÇİN LOKOMOTİF OLABİLİR

  • Zafer Alkaya, yurt dışı uçuşların başlamasıyla dış turizmin de hareketleneceğine dikkati çekerek, “Ukrayna ile karşılıklı olarak uçuşların başlaması kararı alındı. İlk olumlu adımı onlarla atmış olduk. Bu bir lokomotif olabilir. Oradan alacağımız turistler diğer ülkelerden alacağımız turistler için bir başlangıç olabilir” diye konuştu.

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