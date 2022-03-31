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Ekonomi İspanyadan sonra Fransada da enflasyon rekor tazeledi
DÜNYA EKONOMİSİ

İspanya'dan sonra Fransa'da da enflasyon rekor tazeledi

İspanya'da enflasyon rakamlarının son 37 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından Euro Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da da enflasyon rekor tazeledi.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada enflasyon rekor kırdı
Foto/arşiv

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin etkisiyle AB uyumlu TÜFE yıllık bazda yüzde 5.1 arttı. Bu, serinin tutulmaya başladığı 1997’den beri en yüksek seviye oldu.

Enflasyon aylık bazda da yüzde 1.6 arttı. Fiyat artışlarına enerji, gıda ve hizmet sektörü en büyük katkıyı verdi.

Bloomberg'te yer alan habere göre; Yaşam maliyetlerindeki artış, 2. kez seçilmek için seçim kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanı Macron için zorluk teşkil ediyor. Hükümet, enflasyonla mücadele için elektrik ve doğalgaz yardımlarını da içeren 25 milyar Euro değerinde bir paket açıklamıştı.

Dün açıklanan verilere göre İspanya’da da enflasyon yüzde 10’a dayandı.

Enflasyondaki yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın rekor düşük seviyelerdeki faizleri artırması için baskının artmasına neden oluyor. Bazı yetkililer bir veya daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtirken AMB Başkanı Christine Lagarde riskler nedeniyle kademeli faiz artışlarından yana olduğunu ifade ediyor.

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