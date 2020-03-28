Ekonomi Fuarlar da dijitale taşınıyor Evler artık internetten incelenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fuarlar da dijitale taşınıyor: Evler artık internetten incelenecek

Dünyanın önde gelen fuarları bu yıl Koronavirüs nedeniyle kapılarını açamadı. Kontrol altına alınamayan virüs nedeniyle ileri tarihli fuarlar dijital fuarcılık dönemini başlattı. İlk dijital fuar duyurusu Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MİPİM’den geldi. Evler görücüye internet üzerinden çıkacak.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koroma Virüs, dijital dönüşümü hızlandırdı. Her alanda hayatımıza hızla giren bu dönüşümden fuarlar da nasibini aldı. Bu yıl dünyanın önde gelen birçok fuarı Korona Virüs nedeniyle kapılarını açamadı. Birçoğu da fuar tarihini ileri tarihlere öteledi. Ancak hızla yayılan ve hala dünya genelinde kontrol altına alınamayan virüs nedeniyle ileri tarihli fuarlar da riske girdi. Bu durum dijital fuarcılık dönemini başlattı. İlk dijital fuar duyurusu MİPİM’den geldi.

EVLER GÖRÜCÜYE NET’TEN ÇIKACAK

Her yıl Fransa’nın Cannes şehirnde düzenlenen ve bu yıl kapılarını ölümcül salgın nedeniyle 25 Mart’ta 2020’de açamayan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM’de tarih 2-5 Haziran’a ertelemişti. Ancak dünya genelinde virüsün hala kontrol edilememesi MIPIM yönetimini yeni bir adım atmaya yönlendirdi. Fransa’dan 2020 katılımcılarına gelen mailde MIPIM yönetimi planlanan MIPIM 2020’yi eylül ayında iki günlük, Paris merkezli bir emlak ve teknoloji liderleri toplantısına ve yeni bir çevrimiçi deneyim olan MIPIM Connect'e dönüştürdü.

BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Böylece 31’nci kez düzenlenecek MIPIM’de bir ilk gerçekleşecek ve evler bilgisayar penceresinden görücüye çıkacak. Reed MIDEM Emlak Bölümü Direktörü Filippo Rean. “Virüsün hızlı yayılması, yıkıcı etkisi ve belirsiz gelişimi göz önüne alındığında, haziran ayında Cannes'da büyük bir MIPIM fuarının gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Bu yılın sonuna kadar geleneksel bir MIPIM organize etmek mümkün olmadığından, sonbaharda Paris'te müşteriler için farklı bir toplantı şekli ve dijital bir deneyim olan MIPIM Connect'i planlıyoruz. Bunlar endüstrinin toparlanmaya başlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor ve Mart 2021'de Cannes'daki MIPIM'in öncüleri ”dedi. Tüm dünyada 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer üreten küresel fuarcılık sektörü yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Fuarcılar dünya genelinde bu dönemde yapılamayan fuarlar nedeniyle sektörün kaybının 100 milyar doları bulabileceğini dile getiriyor.

KAYITLAR NİSANDA

MIPIM, gayrimenkul endüstrisinin iyileşmesini hızlandırmak için iş yapmak, zamanında içerik ve ağdan yararlanmak isteyen uluslararası gayrimenkul liderlerinin bir araya gelmesini organize edecek. Konferans programı, ağ oluşturma fırsatları ve ödüller Eylül ayında, Paris'teki diğer faaliyetlerle birlikte gayrimenkul alanında inovasyona odaklanacak. MIPIM Connect, Nisan ayında başlayacak ve MIPIM 2020'ye kaydolan delegeler için ücretsiz olacak. Yeni çevrimiçi hizmet, bir dizi düşünce liderliği içeriği, ağ oluşturma ve iş araçları içerecek ve bir yıl boyunca dünya çapında gayrimenkul profesyonelleri tarafından kullanılabilecek.

CANLI FUAR 2021’DE

  • MIPIM’in Cannes’daki bir sonraki fuarı 16-19 Mart 2021’de gerçekleşecek. Filippo Rean, “Cannes’daki ortaklarımızla birlikte, mükemmel bir MIPIM için Mart 2021’de herkesi Cannes’a davet etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu arada insanların bağlı kalmasını ve her şeyden önce güvenli olmasını umuyoruz” dedi. Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar Türkiye’de 25’i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi.

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