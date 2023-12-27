Fukuşima tazminatını TEPCO ödeyecek

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2024 yılı içerisinde istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısı belli oldu. Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Yapılacak alımların 23 bin 464'ü uzman tabip, 3 bin 498'i ise tabip olacak.