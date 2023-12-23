Gabar’da hedef günde 100 bin varil üretim

Dünyada Değişen Enerji Jeopolitiği, İklim Krizi & Türkiye’ temalı konferansta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının 2022’de yüzde 67,8’e düştüğünü açıkladı. Önümüzdeki ay açıklanması planlanan 2024-2030 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında Türkiye’nin 100 milyon ton karbon emisyon salımını azaltacağını belirten Bayraktar, “Bu, yüzde 70’in altına gelmemiz açısından fevkalade önemli. Ulusal Enerji Planımız ile hedefimiz, ülkemizi önümüzdeki 30 yıl içinde dışa bağımlılıktan kurtarmak ve net sıfır emisyonlu bir ülke haline getirmek” dedi.

Bayraktar, güneş ve rüzgarda 22 bin megavatın üzerinde bir kurulu güce sahip olunduğunu belirtti.

EPİAŞ TİCARETİ BAŞLAYACAK

Bayraktar şöyle konuştu: “Elbette enerjide dışa bağımlılık büyük bir problem dedik. Bu bağımlılığı bitirme doğrultusunda kara, deniz alanlarımızda petrol ve doğalgaz aramaları keşifleri için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Gabar’da 2022 yılında petrol üretmeye başladık. Bugün 30 bin varil üzerinde bir petrol üretimimiz var. 100 bin varil üretimine 2024 yılında ulaşmayı hedefliyoruz.” Bakan Alparslan, 2024 yılında emisyon ticaretini Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) bünyesinde hayata geçireceklerini açıkladı.

Avrupa’nın en büyük sektörü

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da Türkiye’nin enerji talebinde güçlü bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin son 20 yılda yapılan çalışmalarla Avrupa’nın en büyük, dünyanın da en dinamik enerji sektörlerinden biri konumuna ulaştığını belirten Sabancı, “Ülke olarak enerji güvenliğine, verimliliğine, rekabetçiliğine ve net sıfır hedefiyle birlikte kapsamlı teknoloji odaklı bir enerji dönüşümüne ilişkin önemli hedeflerimiz var” dedi.







