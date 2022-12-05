Ekonomi Galip Aykaç istifa etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Galip Aykaç istifa etti

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti.

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İstanbul Yeni Şafak
Galip Aykaç istifa etti
Galip Aykaç

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa etti.

Dernek, Aykaç’ın yönetim kuruluna gönderdiği istifa mektubunu yayınladı. Mektup özetle şu şekilde:

“Son dönemlerde basın ve sosyal medyaya oldukça çarptırılarak gündeme getirilen suçlama ve eleştiriler neticesinde Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etme kararı aldığımı belirtmek isterim. Bilinmesini isterim ki Gıda Perakendecileri Derneği’nin bugüne kadar hiçbir siyasi yapıyla ilişkisi olmamıştır ve yaptığım açıklamaların hiçbiri işini hakkıyla yerine getiren medya ve basın mensuplarına yöneltilmemiştir. Gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli’nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen.”

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