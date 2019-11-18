Gastro atak için akademik hamle

TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, gastronomi fuarında 45 ilin mutfağı, 172 standda 5 gün boyunca tanıtıldı. Etkinlik açılışında kurdele yerine 21 metrelik kente özgü peynir ve çörek kesildi. Sektörün profesyonellerini bir araya getiren, ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatması da sağlanan fuarda; şef, gurme, akademisyen ve bloggerlar yer aldı.

Türkiye'de, gastronomi turizminden 5 milyar dolarlık gelir elde ediliyor, bu rakamın 2020 yılında 10 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor. Son dönemde rekabetin kızıştığı sektörde başta Gaziantep olmak üzere Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa, Mardin gibi kentler adeta birbirleriyle yarışıyor. Bu yıl sonu için 3 milyon turist ağırlamayı hedefleyen Diyarbakır alanda atağa geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ciğer şişten kaburga dolmasına, burma kadayıftan örgü peynirine kadar birbirinden lezzetli yöresel yemekleri olan kent, gastronomi turizminden daha fazla pay almak harekete geçti.

İlkay Gök (Solda) ve Mehmet Kaya (Sağda)

ÖNEMLİ BİR ADIM

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla ikincisi düzenlenen ‘Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’ geçtiğimiz günlerde Anadolu lezzetlerini şehirde buluşturdu. 5 gün süren ve yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilin yöresel ürün lezzetleri envanterinin çıkarılması, üretiminin sürdürülmesi, Diyarbakır menşeili tarımsal ürünler ve yöresel tatların bilimsel çalışmalarının yapılması, Diyarbakır mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı konusunda ortak çalışma yapılması kararı alındı. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yapılan işbirliği ile ilin yöresel ürünlerinin kültür turizmine kazandırılması için çalışma yapacaklarını bildirdi. İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı İlkay Gök ise, kaybolmaya yüz tutmuş ürünlerin yeniden üretime kavuşturulup, markalaşması, tescilli ürünlerin tanıtılarak, üretim ve ihracatını arttırmak isteyen kentte, doğru tanıtım için çalışmalar yürütüleceğine işaret etti. Gök, gastronominin akademik ve doğru bir şekilde yönetilmesini hedefleyen işbirliği ile yöresel ve milli mutfak kültürünün katma değerli bir ürüne dönüşerek kente olan döviz girdisinin arttırılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

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BARAN, DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, alanda yürütülen çalışmaların çok önemli olduğuna işaret ederek, “Bu ülkenin her tarafında bir zenginlik var. Bizim AB'den tescil almış, coğrafi işaretli üç tane ürünümüz var” dedi. Bununla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Baran, “Ben buradan bir çağrı da yapmak istiyorum, bölgede yapılabilecek etkinliklerin tamamına bizlerin destek vermesi, önemsemesi lazım” ifadelerini kullandı. Geçen yıl da fuara katılıp, çok memnun kaldığını anlatan katılımcı Ahmet Cintan ise, “Fuar son derece güzel geçiyor. Etkinlikte yer almak için 12 bin 600 liralık bütçe ayırdık. Van Yöresel Kahvaltısı olarak geçen yıl bir tane stand açmıştık, bu yıl üçe çıkardık” diye konuştu.Bursa’da faaliyet gösteren İpek Zeytinleri sahibi Enes İpek ise, pazarma açısından çok uygun bir ortam olduğuna dikkati çekti.