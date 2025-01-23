Gayrimenkul sektörü 2025'ten umutlu: Faiz düşerse konut satışında rüzgâr sürer

Konut sektörünün 2024 yılını 1,5 milyona yakın bir konut satışı ile tamamlaması, gayrimenkulcüleri ve inşaatçıları umutlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre geçen yıl konut satışları 2023'e göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Satış rakamlarını değerlendiren sektör temsilcileri, geçmiş yıllardaki hareketli günlere dönüşün sinyallerinin verildiğini belirtirken, faizlerin düşmesiyle 2025'te konut satışlarında artış rüzgârının devam edeceğini vurguluyor. 2024 yılının sektör için geri dönüş yılı olduğunu ifade edenler de var.

YENİ REKOR BEKLİYORUZ

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, 2024’ün umut verdiğini 2025’in ise rekor yılı olabileceğini belirtti. Çekici, “Konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte, pazarda tekrar bir canlanma öngörüyoruz. 2025’te rekor tazelenebilir ve 1,5 milyon sınırını ilk kez aşabiliriz. Yüksek kredi faiz oranları ve finansmana erişim sorunları, konut alıcılarının alım kararlarını ertelerken, konut piyasalarındaki arz–talep ve konut fiyatı dengelerini olumsuz etkiliyor. Faizlerin yönünün aşağıya dönmesiyle birlikte talebin artacağını düşünüyoruz. Gayrimenkul, Türkiye’de her zaman güvenli bir yatırım aracı olmuştur ve doğru politikalarla gayrimenkule olan ilginin artacağını öngörüyoruz” dedi.

İLK EL SATIŞLARDA TOPARLANMA VAR

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova, faizlerdeki iyileşmenin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Kumova, şunları söyledi: "Kredili satış oranları %10’larda seyrediyor ancak ideal piyasa şartlarının oluşması için kredili satış oranının %50’lere gelmesi gerekiyor. Bunun için faizlerin yeniden %1 seviyelerine geri gelmesi önemli. Birinci el konut satışlarında toparlanma var. 2024 sonunda başlayan kredi faizlerindeki iyileşmenin 6-7 ay kadar daha duraksız bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Son 17 yılda dar gelirlinin ev sahibi olma oranı %61'den %45'e geriledi. Değişen ekonomik koşullar, yüksek konut kredi faizleri ve artan konut maliyetleri ile beraber dar ve orta gelir gruplarının konuta erişimi daha da zor hale geldi."

FAİZLER İNDİKÇE ROTA GAYRİMENKUL OLACAK

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise, "İpotekli konut satışlarına baktığımızda Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi nedeniyle fiyatların artacağı yönündeki beklenti ve yine kira artışlarında ocak ayıyla birlikte yükseliş birçok kişiyi konut kredisine yönlendirdi. Bazı bankalarda ilk evini alacaklara yönelik kredi oranının yüzde 3’ün altına inmesi aralık ayında ipotekli konut satışlarında yüzde 285 oranında artış gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın faiz indirmesiyle birlikte faizler daha da geriye geleceği için bu yıl yatırımcı yeniden rotasını gayrimenkule çevirecektir” dedi.

Ramadan Kumova, Neşecan Çekici, Hakan Şişik.

Konut en güvenli liman

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal , Konut satışlarında zirveye geri döndüklerini söyledi. Akbal, “1 milyon 478 bin adetlik yıllık satışın 484 bin adedi sıfır satışlarla sağlandı. 993 bin adet konut ise ikinci elde satıldı. Ancak ev sahipliği oranımız yüzde 55’lere doğru geriliyor. Bunu yukarı çıkaracak formüllerin ülkemizde daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kredili konut satışı azaldı

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ise, “Tüm ümitsizliklere rağmen zirveye döndük. Vatandaş konutun güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. 2013-2020 arasındaki 8 yılda sadece banka kredili satış ortalamamız 423 bindi. 2024’te bu rakam 158 bin. Burada sektörde oluşacak bir teşvikin, faizlerde başlayacak indirimin sektöre yansımasını tahmin etmek zor değil” dedi.

Talep artışı devam edecek

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün , "Son aylarda gördüğümüz satışların yukarı yönlü ivmelenmesi sektörümüz açısından sevindirici. Yılın ilk yarısındaki durağanlık ikinci yarıdan itibaren yerini küçük küçük de olsa hareketlenmeye bıraktı. Konut kredi faizlerinin daha makul ve ulaşılabilir seviyelere gerilemesiyle konut piyasasında özlediğimiz hareketi göreceğiz” dedi.

Olumsuz bir tablo beklemiyorum

Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak ise, şunları kaydetti: "Mevcut rakamların 2025 yılının mart ayı itibarıyla daha da düzeleceğini ve ivmenin yukarı yönlü hareket etmeye başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılı için olumsuz bir tablo beklemiyorum. Bu yıl faiz indirimleri öngörüyoruz. Konut satışları faizlerin düşmesine bağlı olarak istediğimiz seviyeye gelir ve hatta rekor satışlar görebiliriz."







