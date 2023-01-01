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Ekonomi
Gayrimenkul sektöründe ‘Yeni Evim’ hareketliliği
'Yeni Evim Kampanyası' konut piyasasına hareketlilik getirdi. Vatandaşlar istedikleri daireyi bulabilmek için satış ofislerine yöneldi. Bazı firmaların bunu fırsat bilerek konut fiyatlarında artışa gitmesi ise tepki çekiyor. Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, “Fiyatlar sürekli değişiyor ve yükseliyor” dedi.
Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Orta gelirlilere yönelik başlatılan ‘Yeni Evim Kampanyası’, gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirdi.

Orta gelirlilere yönelik başlatılan ‘Yeni Evim Kampanyası’, gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirdi.

Orta gelirlilere yönelik başlatılan ‘Yeni Evim Kampanyası’, gayrimenkul sektörüne hareketlilik getirdi. Vatandaş, bir yandan https://yenievimkampanyasi.com internet sitesinden kampanya ile ilgili bilgi alırken, diğer yandan istediği daireyi bulabilmek için de satış ofislerine yöneldi. Dairesini beğenen vatandaşlar daha sonra banka ve finans kurumlarına giderek kredi başvurusunda bulunmaya başladı. Talepleri alan finans kuruluşları, hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek. Uygun olan projeler için vatandaşa kredi tahsis edilecek.

FIRSATÇILARA KARŞI DENETİM TALEBİ

Kampanyanın duyurulması ile birlikte bazı firmaların konut fiyatlarında artışa gitmesi tepkiye yol açtı. Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, devletin iyi bir niyetle attığı adımın bazı fırsatçılar tarafından suistimal edildiğini söyledi. Taylan, “Bazıları fiyatları sürekli yükseltiyor. Bunun için bir önlem alınmalı. Fiyatların sürekli yükselmesi yüzünden konut satışlarının yeterince artmayacağını düşünüyorum” şeklinde konutu.

GECE YARISI FİYATLAR YÜKSELDİ

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar ise fırsatçılara karşı denetim yapılmasını istedi. Çağlar, “Piyasada hareketlilik başladı. Vatandaş ev bakıyor. Ancak fiyat denetimi yapılsa bu yoğunluk daha da artar” dedi. Fırsatçıların sürekli fiyatları artırmasından şikayet eden Çağlar, “Akşam 1,5 milyon olan evin fiyatı sabah 2 milyon lira oluyor. Devlet yüzde 0,69 faiz açıklıyor, fırsatçılar piyasayı yükseltiyor. Devletimizden bunun önüne geçecek tedbirler almasını bekliyoruz. Böylece proje amacına da ulaşır” dedi.


#Yeni Evim
#Emlak
#TEMFED
#Konut
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Gayrimenkul sektöründe ‘Yeni Evim’ hareketliliği
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