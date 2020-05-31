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Ekonomi Gayrimenkulde kelepir oyunu Ölü sermaye yatırıma dönmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gayrimenkulde kelepir oyunu: Ölü sermaye yatırıma dönmeli

Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Kurtuluş Altun Türkiye’nin gayrimenkul servetinin erimiş gibi gösterilerek manipüle edildiğini söyledi. Altun, “Arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyanın en değerli ve stratejik topraklarının Türkiye’de olduğunu belirten Gayrimenkul Borsası (GABORAS) Genel Müdürü Kurtuluş Altun, gayrimenkul servetimizle oyun oynandığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya konuk olan Altun, “Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı kumdan daha ucuz olduğu şeklinde. Böyle bir algı olamaz. Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor. Bunun arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var. Bu manipülasyonun arkasında dış etkiler var. İpoteklerdeki yukarı doğru hareketlilik ve kredi risklerindeki artış baskılama unsuru oluşturuyor. Dışarıdaki manipülasyon, içerideki baskılama, taşınmaz değerlerini düşürüyor” şeklinde konuştu.

Kurtuluş Altun

ÖLÜ SERMAYE YATIRIMA DÖNMELİ

  • Gayrimenkul yatırımları ve piyasanın durumuna ilişkin bilgi veren Altun, “Ölü sermayenin geri kazanılması gerekiyor. Ölü sermaye, yatırıma dönüşmeyen gayrimenkul demektir. Gayrimenkullerin, menkule dönüştürülmesi, ekonomik işleyişe kazandırılması gerekiyor. Gayrimenkul sektörü, 228 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Bu durum, Türkiye'de de böyle.
  • Gayri safi milli hasılanın yüzde 16'sı gayrimenkul üzerinden gerçekleşiyor. Üstelik ciddi oranda kaçak sorunumuz varken bu orana ulaşıyoruz. Bizde tapu takası 2 dakikada oluyor. İngiltere'de bu iş 22 gün sürüyor. Devlet o parayı bloke edince bütün devlet bankaları, 22 gün süreyle finanse ediliyor” ifadelerini kullandı. Bursa'daki şahsi ipoteklerde patlama, bilançolarda azalma, kredilerde yükseliş görüldüğünü belirten Altun, değersizleştirmenin Bursa için de bir tehdit olduğunu aktardı.

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