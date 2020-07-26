Gayrimenkulde sanal tanıtım: Öncelikler o ülkeler olacak

İnşaat firmaları ve gayrimenkule danışmanlık yapan tüm taraflar Türkiye’nin dünya gayrimenkul pazarından daha fazla pay alabilmesi için güçlerini birleştiriyor. Sektörün saç ayaklarının işbirliği ile yapılacak sanal fuar organizasyonlarıyla hedef 2023 yılında 15 milyar dolar, 2025 yılında ise 20 milyar dolar gayrimenkul ihracatı yapmak. Bunun için farklı coğrafyalara öncelikle sanal, ardından da 2020 sonunda doğrudan gidilerek tanıtım turları düzenlenecek. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) öncülüğündeki çalışmalarda hedef pazarlar için tamamlandı. Derneğin öncelikli adresleri Ürdün, Katar, Kuveyt, Çin, Pakistan, Hindistan, İngiltere, İsveç, Norveç ve Fransa olacak.

EKONOMİ Yabancıya 100 milyon liralık online gayrimenkul satışı

SAĞLIK BAŞARISI ÖNE ÇIKARILACAK

Bu yıl pandemi etkisiyle yabancıya satışta 5 milyar dolar rakamına ulaşılacağını belirten GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Artık sağlık, turizm ve gayrimenkul yatırımları iç içe geçti. Pandemi döneminde sağlıkta çok iyi sınav verdik. Bu konuda doğru tanıtımlarla Singapur, Tayvan ve Hindistan’ın önüne geçebiliriz. Sağlık projeleri yurt dışından nitelikli yatırımcıyı çekecek. Bu da beraberinde emeklilik dönemindeki bireysel yatırımcıyı çeker” dedi. Yabancıya satışta özellikle İstanbul’un önemli olacağını ifade eden Akbal, “İstanbul satışlarımızın prensi olacak. Bunun için İstanbul’da uluslararası kongrelere ağırlık vereceğiz. Yabancıya satışta İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Yolova, Trabzon, Sakarya, Balıkesir, Adana hatta Sivas gibi illeri de öne çıkarmayı hedefledik. Belediyelerle işbirlikleri yapacağız. Uluslararası gayrimenkul yatırım pazarı büyüklüğü 400 milyar dolar. Türkiye’nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz. Doğru pazarlar bulmak için ciddi AR-GE çalışmalarımız olacak” bilgisini verdi.

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TÜRKİYE YİNE GÜVENLİ LİMAN

Türkiye’den gayrimenkul alanların çoğunluğunun ülkeyi güvenli liman olarak gördüğüne dikkat çeken Akbal, “Yabancılardan bir grup güneş ve turizm amaçlı alım yapıyor. Bu kategoride daha çok Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türk cumhuriyetleri yer alıyor. 2’inci grup ülkelerinde herhangi bir şey olma ihtimaline karşın güvenlik amaçlı alım yapıyor. 3.grup ise yükselen islamofobi nedeniyle alımlarını Türkiye’den yapmayı tercih ediyor. Bu grup son derece önemli” açıklamasını yaptı. Öte yandan 2015’te Türkiye’de satılan toplam konut içinde yabancıların payı yüzde 1.77, 2016’da yüzde 1.36, 2017’de yüzde 1.58, 2018’te yüzde 2.88, 2019’da yüzde 3.37 oldu. 2020’nin ilk 6 ayında salgının etkisiyle 2.28’e geriledi. 6 ayda yabancıya 14 bin 262 konut satıldı.

YABANCIYLA ARAYI BULACAK

Uluslararası yatırımcıya konut satışında güvenilirliğin önemli olduğunu dile getiren Akbal, bunun için üyelere eğitimler verileceğini ve yeterlilik ilkelerinin oluşturulacağını söyledi. Yurtdışı satıştaki uyuşmazlıkların çözüm merkezi olacaklarını belirten Akbal, “Türkiye’den gayrimenkul alan ancak davalık olan yatırımcılar var. İşte bu kitleye arabuluculuk hizmeti vereceğiz” dedi. Türkiye’de mülk alırken dolandırılan yabancılar da olduğunu belirten Akbal, durumların tespiti için bir saha çalışması başlattıklarını ekledi.

PAKİSTAN HIZLI GİRİŞ YAPABİLİR

Türkiye’de en çok konut yatırımı yapan ülkelerin İran, Irak ve Rusya olduğunu belirten Akbal, “Bu yıl en dikkat çekici gelişme listeye Çinlilerin dahil olması oldu. Alımları artmaya başlayan Çinliler dünya genelinde her yıl 50 ile 100 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Çinin Türkiye’den alım potansiyeli yüksek. Şu anda listede yer almayan Pakistan da hızlı giriş yapabilir. Oradaki STK’lar ile temas halindeyiz. İngiltere pazarına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hindistan’dan konut yatırım talebi şu anda çok az ama potansiyeli yüksek bir ülke. Oraya yönelik de çalışmalarımız söz konusu. Çalışmalarımız sonucunda önümüzdeki yıllarda Avrupa, Çin ve Hindistan’ı ilk 10’da göreceğiz” dedi.