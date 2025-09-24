Gaziantepli KOBİ’ler Dijital Usta ile e-ihracat yolunda

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ihracatta 6’ncı sırada yer alan ve özellikle gıda ve tekstil alanlarındaki güçlü üretim kapasitesiyle dikkat çeken Gaziantep, UNESCO'nun gastronomi alanında Türkiye'den ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil ettiği ilk şehir olma unvanını da taşıyor. İlin üretim gücü ve girişimcilik ruhunun dijitalleşmeyle küresel pazarlara taşınması, KOBİ’lerin büyümesi ve yerel ekonominin güçlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

E-Ticaretin uzmanları Gaziantep’te yetişecek

Pilot olarak Gaziantep, Denizli, Ordu, Balıkesir ve Nevşehir’de uygulamaya alınan projede, katılımcılar ilk etapta temel e-ticaret eğitimi alacak. Bu aşamayı başarıyla tamamlayan gençler arasından seçilecek 250 kişi, TOBB ETÜ tarafından hazırlanan 36 saatlik e-ticaret sertifika programına dahil olacak.

Bu programda gençler mağaza yönetiminden yapay zekâ uygulamalarına, satış artırma stratejilerinden e-ihracat süreçlerine kadar geniş bir içerikte eğitim alacak. Eğitimi tamamlayanlar “e-ticaret uzmanı” sertifikası kazanırken, yapılacak değerlendirmeler sonucunda seçilecek 100 genç, Trendyol’un KOBİ’lere yönelik gerçekleştireceği ilk 3 aylık maaş desteği ile proje illerindeki KOBİ’lerde görev alarak işletmelerin dijitalleşme süreçlerine doğrudan destek verecek.

Çok paydaşlı yapısıyla öne çıkan Dijital Usta, gençler ve KOBİ'ler için kapsamlı bir destek ağı oluşturuyor. TOBB, ülke genelindeki örgütlenmesi ve KOBİ'lerle yakın temasıyla işletmelerin sürece katılımını kolaylaştırırken; Habitat Derneği, gençlerle kurduğu bağ ve saha deneyimi sayesinde projede gençlerin dijital becerilerini geliştirme ve kariyer yolculuklarına katkı sağlama noktalarında önemli bir rol üstleniyor.








