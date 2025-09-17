KOBİ'ler üretimini teknolojiyle katlıyor

Türkiye ekonomisinin belkemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), son yıllarda üretim kabiliyetlerini hızla artırıyor. Teknoloji yatırımlarından ihracat pazarlarına açılıma kadar birçok alanda gelişim gösteren KOBİ’ler, hem iç pazarda rekabet gücünü artırıyor hem de küresel tedarik zincirinde daha fazla yer buluyor.





YENİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARI HIZLANDI

KOBİ’ler, dijitalleşmenin sunduğu imkânları üretim süreçlerine entegre ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, son üç yılda KOBİ’lerin Ar-Ge ve dijital dönüşüm yatırımları yüzde 40’ın üzerinde artış gösterdi. Özellikle otomasyon sistemleri, yapay zekâ destekli üretim planlaması ve enerji verimliliğine yönelik çözümler, işletmelerin maliyetlerini düşürürken verimliliklerini artırıyor.





İHRACATTA YENİ PAZARLAR

Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiren KOBİ’ler, artık sadece geleneksel Avrupa pazarlarına değil, Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu’ya da açılıyor. Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü devlet destekleri sayesinde küçük işletmeler, coğrafi işaretli ürünlerden yüksek katma değerli teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede dış pazarlara erişim sağlıyor.





YEŞİL DÖNÜŞÜM GÜNDEMDE

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon ayak izini azaltma hedefi, KOBİ’lerin de üretim stratejilerini dönüştürüyor. Güneş enerjisi panelleri, atık geri dönüşüm sistemleri ve çevre dostu üretim teknolojilerine yönelen işletmeler, hem çevresel sorumluluklarını yerine getiriyor hem de rekabet avantajı elde ediyor.





İSTİHDAMA KATKI BÜYÜYOR

Türkiye’de 3,5 milyondan fazla işletmeyi temsil eden KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 70’ini sağlıyor. Üretim kapasitesindeki artış, istihdam olanaklarını da genişletiyor. Son dönemde nitelikli iş gücüne olan talep artarken, mesleki eğitim programlarıyla işletmelerin insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.





KÜÇÜK İŞLETMELERİN PAYI ARTACAK

Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki üretim payının daha da artacağını öngörüyor. Yüksek teknolojiye geçiş, finansmana erişimde kolaylık ve ihracat destekleri, küçük işletmelerin büyük oyunculara dönüşmesine zemin hazırlıyor.



