Geciken uçuşa 600 avro tazminat

Avrupa Birliği (AB), hava yolu yolcularının haklarını güçlendiren yeni düzenleme üzerinde uzlaşmaya vardı. Yaklaşık 13 yıldır süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma kapsamında, iptal edilen uçuşlarda yolcular, uçuş mesafesine göre 600 avroya kadar tazminat alma hakkına sahip olacak. Ücretsiz el bagajı uygulamasını koruyan düzenleme, yolculara yeni güvenceler de getiriyor. Yeni kuralların, yolcular için daha güçlü koruma sağlarken hava yolu şirketlerinin operasyonel gerçeklerini de dikkate aldığı belirtildi.

GECİKME VE İPTALDE YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeye göre, uçuşun varış noktasına üç saatten fazla gecikmesi veya kalkıştan 14 günden daha kısa süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat talebinde bulunabilecek. Buna göre, 1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içindeki uçuşlar ile 1.500 ila 3 bin 500 kilometre arasındaki seferlerde 400 avro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 avroya kadar tazminat ödenecek. Hava yolu şirketleri, tazminata konu olabilecek gecikmelerde yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirecek. Başvuruların alındığı derhal teyit edilecek ve en geç 30 gün içinde ödeme yapılacak veya ret gerekçesi açıklanacak.

YOLCULARA EK GÜVENCELER

Yeni kurallar, aksaklık durumlarında yolcuların yardım alma haklarını da netleştiriyor. Yolcular her iki saatlik bekleme süresinde içecek, üç saatin ardından yemek ve daha sonraki her beş saatte bir ek yemek alma hakkına sahip olacak. Ayrıca internet erişimi ve iki telefon görüşmesi imkanı sağlanacak. Bir veya daha fazla gece konaklamanın gerektiği durumlarda hava yolu şirketleri ücretsiz otel konaklaması ile havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşımı karşılayacak.

EL BAGAJI HAKKI KORUNACAK

Anlaşma kapsamında, bir adet el bagajını içeren bilet fiyatı rezervasyon sürecinin başında varsayılan seçenek olarak gösterilecek. Böylece yolcular farklı hava yolu şirketlerinin ücretlerini daha kolay karşılaştırabilecek. Düzenleme, yolcunun gidiş uçuşunu kullanmaması nedeniyle dönüş seferine kabul edilmemesi anlamına gelen "no-show" uygulamasını da yasaklıyor. Hamile yolcular, refakatsiz küçükler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere yönelik bu uygulama tamamen kaldırılacak.

AB Konseyi’nin onayı sonrası yürürlükte

Aileler ile hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatçileri ek ücret ödemeden yan yana oturabilecek. Hava yolu şirketleri ayrıca yolcuların kendileriyle iletişim kurabilmesi için en az bir ücretsiz iletişim kanalı sunacak. Uçuşun iptal edilmesi veya yolcunun makul gerekçeler dışında uçağa kabul edilmemesi halinde şirketler üç saat içinde alternatif ulaşım seçeneği sunacak. Bu sürede çözüm sağlanamaması durumunda yolcular kendi ulaşımlarını organize edebilecek ve bilet bedelinin yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek. Yeni kurallar, Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.







