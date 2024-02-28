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Ekonomi

Gelecek nesil teknolojiler için güçlerini birleştirdiler

Turkcell ve Huawei, gelecek nesil teknolojiler için üç alanda iş birliğine imza attı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5,5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zeka bazlı şebeke otomasyonu çalışmalarının kapsamını genişlettiklerini söyledi.

04:00 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:08 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Turkcell, bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcısı Huawei ile İspanya'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC24) üç alanda önemli anlaşmalara imza attı. Yeni anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zeka destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek uygulamaları hayata geçirecek. Şirketler, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. "Ortak İnovasyon" anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zeka tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.

NOKIA VE ERICSSON İLE YENİ İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan Turkcell, Nokia ve Ericsson ile de 6G alanındaki çalışmaların hem geliştirilmesi hem de hızlandırılması amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

ORTAK İNOVASYON ÇALIŞMASI

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, anlaşmayla 5.5G ve yeşil teknolojilerin yanı sıra yapay zeka bazlı şebeke otomasyonu amaçlı ortak inovasyon çalışmalarının kapsamını genişlettiklerini söyledi. Huawei Başkan Yardımcısı Phillip Gan da yeni teknolojilerle insanların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.



#Turkcell
#Huawei
#Teknoloji
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