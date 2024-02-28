Gelecek nesil teknolojiler için güçlerini birleştirdiler

Turkcell, bilgi ve iletişim teknolojileri sağlayıcısı Huawei ile İspanya'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC24) üç alanda önemli anlaşmalara imza attı. Yeni anlaşmayla iki şirket 5.5G, yeşil teknolojiler ve yapay zeka destekli şebeke otomasyonu ortak inovasyonu alanlarında sektöre öncülük edecek uygulamaları hayata geçirecek. Şirketler, 5.5G konusunda Pasif IOT, RedCap (Reduced Capability) ve diğer 5.5G/5G-Advanced teknolojileri dahil olmak üzere birçok 5.5G teknolojisi ve 5.5G ağlarının geliştirilmesinde birlikte çalışmayı hedefliyor. Yeşil enerji anlaşmasında ise GPON'da derin mod enerji tasarrufu, sahalarda güneş enerjisi ve yeşil enerjinin kullanımı ve enerji verimliliği yoluyla karbon ayak izlerini azaltmayı planlıyor. "Ortak İnovasyon" anlaşması çerçevesinde ise ağ otomasyon süreçlerini yapay zeka tabanlı, kullanıcı merkezli ve kendi kendini optimize eden ağlara odaklanılacak.