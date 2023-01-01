Gençler dönmüyor yönetici bulamıyoruz

Türkiye’nin halı üretim merkezlerinden Gaziantep, eleman bulamama sıkıntısı yaşıyor. 700 kişiye istihdam sağlayan ve 2023'te TL bazında cirosunu yüzde 37’lik artışla 730 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltmeyi hedefleyen Koza Halı, özellikle okumak için şehri terk eden gençlerin geri dönmemesinden şikayetçi. Yılda 12 milyon metrekare halı üretimi gerçekleştiren, cirosunun yüzde 75’ini ihracattan elde eden şirket, önümüzdeki dönem iç pazarda da büyümek için yeni yatırımlar peşinde. Ancak en büyük sıkıntıları eleman bulamamak.

ARA ELEMAN SORUNU FAZLA

Koza Halı’nın 2023 hedeflerinin açıklandığı toplantıda konuşan Koza Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seddar Cingisiz, hem mavi hem de beyaz yakalı eleman bulamadıklarını söyledi. Mavi yaka olarak adlandırılan ara eleman sorununu Suriyelilerle çözmek zorunda kaldıklarını kaydeden Cingisiz, yönetici pozisyonunda ise çalışan bulamadıklarını vurguladı. Cingisiz, “Şehrimizi okumak için ya da başka sebeplerle terk eden gençlerimiz geri dönmüyor. Yönetici bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Teklif ettiğimiz ücretler de gayet dolgun. Gerek sosyal çevre, gerekse başka sebeplerle dönmeyen gençlerin yerini doldurmak için yönetici ihtiyacımızı çevre şehirlerden karşılamak durumunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Seddar Cingisiz ve İbrahim Cingisiz

100 MAĞAZA AÇACAĞIZ

Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz de önümüzdeki birkaç yılda iç pazarda büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Bu amaçla sadece Koza Halı ürünlerinin satılacağı Koza Halı Gallery” mağazalarını devreye alacaklarını kaydeden Cingisiz, bu mağazalardan yıllık 300 milyon TL ciro hedeflediklerini kaydetti. 2024 yılı sonuna kadar 100 Koza Halı Gallery mağazası açacaklarını ifade eden Cingisiz, “Koza Halı olarak iç pazarda ciddi bir markalaşma atağına gideceğiz. Mart ayında yapacağımız lansmanla yeni ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Halihazırda 1.100 noktada halılarımız satılıyor. Ancak sadece Koza Halı ürünlerinin satılacağı mağazalaşmaya ağırlık vereceğiz. Franchising yöntemi ile Türkiye geneline açmayı planladığımız mağazalarda müşterilerimize özel ödeme seçenekleri ve ciddi indirimler sunacağız” dedi.

YENİ OSB’YE İPLİK FABRİKASI

İbrahim Cingisiz, önümüzdeki dönemde iplik üretimi için de yatırım planladıklarını kaydetti. Gaziantep OSB 6’ncı bölgede kısa süre içinde yer tahsislerine başlanacağını kaydeden Cingisiz, “Bu bölgede 200 dönümlük bir arazi almak için müracaatlarımızı yaptık. Eğer bu gerçekleşirse, iplik fabrikası kurma hedefimiz var. Böylece Koza Halı olarak ham maddemiz olan ipliği de kendimiz üreteceğiz” şeklinde konuştu.

Koza Home’da ciro hedefi 150 milyon TL

İbrahim Cingisiz, enerji maliyetlerini dikkate alarak 2021 yılında hayata geçirdikleri 2.64 megawattlık çatı güneş enerji yatırımını 5 megavata çıkaracaklarını, bunun için de 2,5 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. 2022 yılında ilk mağazasını Gaziantep’e açtıkları Koza Home’da kısa vadede 10, uzun vadede de 50 mağazaya ulaşmak istediklerini belirten Cingisiz, “Halının yanı sıra, mobilya, ev tekstili, iç dekorasyon ve aydınlatma ürünlerinin yer aldığı mağazadan yıllık 30 milyon TL ciro elde ediyoruz. Yeni mağazaları, Sivas Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul, İzmir gibi illerde açmayı planlıyoruz. Bu mağazalardan da yılda 150 milyon TL ciro hedefimiz var” dedi.



