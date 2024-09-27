Gençler 'tarım' kampında

Tarımsal üretimde genç iş gücü istihdamını geliştirmek isteyen Türkiye, bu konudaki çalışmalarını sosyal projelerle de destekliyor. Özellikle genç nüfusun tarıma ilgi duyması, toprakla uğraşmayı hedeflemesi ve bu amaçla kendini geliştirmesi amaçlanıyor. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, önemli bir projeyi hayata geçirdi.





TEKNOLOJİK YENİLİKLERE YAKIN TAKİP

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençleri tabiat ile buluşturduğu ‘tarım kampları’ çeşitleniyor. Tematik kamplara son olarak Hatay ve Konya da eklendi. Kamplarla gençlere tarımın önemi anlatılırken teknolojik gelişmeler odağında sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirme ile geleceğin tarımına yön verecek nesiller geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bu ay tematik kamplara bir yenisi daha eklendi. Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampında Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Kampı düzenlendi.





YENİ NESİL ÇİFTÇİLİK

Hatay kampında 200 kadın tarım kampına katılırken 200 erkek kamp etabı da devam ediyor. Kamplarda gençlere tarımın geçmişi, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri tarım tarihindeki önemli gelişmeler, tarımın iklim krizine etkileri, gıda güvenliği, tarımın önemi, tarım sektörünün sunduğu fırsatlar, Türkiye’de ve dünyada kırsal girişimcilik örnekleri, yeni nesil çiftçilik anlatılıyor. Aktif zirai işletmelerde misafir ağırlanması, çiftlik ürün ve hizmetleri, son tüketiciye ulaşan pazarlama yöntemleri eğitimleri veriliyor. Konya Hüyük’te yeni başlayan ve Türkiye'nin ilk tarım ve gençlik kampına ise 6 dönemde yaklaşık 450 kişi katıldı.











