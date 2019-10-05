Gençler yeniden ev almaya başladı

Mevduat faizinin getirisinin kira getirisinin üzerine çıkmasıyla ev almayı bırakan ve kendini uzun yıllar borçlandırmak istemeyen gençler, son aylarda yeniden hesap yapmaya başladı. Hesabını iyi yapan ve düşen faiz ortamında mevduat getirisinin kira getirisine yaklaşmasını fırsata çeviren ise kampanyalı konut projelerinden ev almaya başladı. Gençlerin alıma geçmesi rakamlara da yansıdı. Son iki ayda Türkiye genelinde satılan 212 bin 774 adet konutun yüzde 30’una yakınını yaşları 26 ile 35 yaş arasındaki gençler aldı. Gençlerin konut talebi bankaların konut kredisi rakamlarına da yansıdı.

Mert Kutlu

İKİNCİ ÇEYREKTE KREDİ TALEBİ ARTTI

Bankalar Birliği verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 42 bin 379 kişi, 5 milyar 920 milyon liralık konut kredisi kullandı. Rakam ikinci çeyrekte 46 bin 789 kişiye ve 6 milyar 790 milyon liralık konut kredisi rakamına ulaştı. Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, faizlerin aşağıya gelmesiyle birlikte konutta talebin arttığını en çok da hesabını iyi yapan gençlerin konut alımına yöneldiğini söyledi.

KONUT DEĞERLENİYOR

Kendisi gibi genç olan ortaklarıyla konut geliştiren Kutlu, “Konutların yarıdan fazlasını beyaz yakalı gençler alıyor. Parası olup da kirada oturmayı tercih eden gençler de parasını faizde değerlendirmenin artık akıllı yatırım olmadığını hesaplıyor. Dairenin gelecek dönemde artan maliyetler nedeniyle fiyatının artacağını öngörerek kiradan ev sahipliğine geçiyor. Üniversite öğrencileri için de aileler gençlere ev alıyor” dedi.

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RAHATLIK VE KOLAYLIK ŞART

Gençler en çok rahatlık ve kolaylığa önem veriyor. Kutlu, “Biz de şirket ortakları olarak yaşları 30-35 arasında olan gençleriz. Ben 1989 doğumluyum. Dolayısıyla biz bir projede ne istiyorsak yaptığımız sitelerde de buna özen gösterdik. Gençler bir kere hızlı yaşıyor. Bu da bizi hızlı yaşama uygun evler inşa etmeye yönlendirdi. Ev tek başına akşamları gelip yatacağımız bir yer değil. Aynı zamanda sosyalleşeceğimiz, hobilerimize zaman ayırabileceğimiz, istediğimizde ise işimizi yapabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Bunları isteyip bunların karşılığını projemize de uyarlayınca doğal olarak gençlerden yüksek talep alıyoruz. Satışların Türkiye genelinde en düşük olduğu Haziran ayında bile biz konut satmaya devam ettik. Son dönemde talebin daha arttığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

FİYAT ULAŞILIR OLMALI

Tüm ortakların hayattaki olmazsa olmazlarını dürüstlük, kimseyi kandırmadan kendini doğru ifade edebilme ve çalışkanlık olarak özetleyen Mert Kutlu, gençlerin yüksek talebinde ulaşılabilir fiyatın da etkili olduğunu söyledi. Bu konuya da önem verdiklerini aktaran Kutlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aslında Türkiye’deki en büyük problem çok fazla lüks konut üretiminin olması. Satış fiyatı 1 milyon üzeri olan konutları herkes alamıyor. Bu fiyatlar ikinci konut alıcısına Türkiye’nin yüzde 3’üne hitap ediyor. Biz ise ilk konut alıcısına hitap ediyoruz. Beyaz yakalıların hane geliri 10-12 bin lira civarında. Biz de doğru bir ödeme planı sunuyoruz. 1+1’lerimiz 350 bin liradan, 2+1’ler 500 bin liradan başlıyor. Eylül ayında faiz indirimi ve kamu bankalarının 0,99 faiz oranıyla kredi kullandırma imkanı da satışları artırdı. Biz de şirket olarak vade farksız senetli ödeme imkanı sunuyoruz. Kurtköy’de bin daireden satışta 150 civarında konut kaldı. Ataşehir Modern projemizde de satışlar devam ediyor. Maltepe Rota’da da 450 daireli projemiz var.”

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