Ekonomi Gençler yeniden ev almaya başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gençler yeniden ev almaya başladı

Yüksek faiz ortamında ev almak yerine kiralamayı tercih eden gençler, yeniden alıma geçti. Temmuz ve ağustosta satılan 212 bin 774 konutun yüzde 30’a yakınını yaşları 26 ile 35 arasındaki gençler aldı. Lens Yapı ortaklarından Mert Kutlu, “Biz de gençlere yönelik tasarladığımız evlerde yüksek talep alıyoruz” dedi.

Mine Açar Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mevduat faizinin getirisinin kira getirisinin üzerine çıkmasıyla ev almayı bırakan ve kendini uzun yıllar borçlandırmak istemeyen gençler, son aylarda yeniden hesap yapmaya başladı. Hesabını iyi yapan ve düşen faiz ortamında mevduat getirisinin kira getirisine yaklaşmasını fırsata çeviren ise kampanyalı konut projelerinden ev almaya başladı. Gençlerin alıma geçmesi rakamlara da yansıdı. Son iki ayda Türkiye genelinde satılan 212 bin 774 adet konutun yüzde 30’una yakınını yaşları 26 ile 35 yaş arasındaki gençler aldı. Gençlerin konut talebi bankaların konut kredisi rakamlarına da yansıdı.

Mert Kutlu

İKİNCİ ÇEYREKTE KREDİ TALEBİ ARTTI

Bankalar Birliği verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye genelinde 42 bin 379 kişi, 5 milyar 920 milyon liralık konut kredisi kullandı. Rakam ikinci çeyrekte 46 bin 789 kişiye ve 6 milyar 790 milyon liralık konut kredisi rakamına ulaştı. Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kutlu, faizlerin aşağıya gelmesiyle birlikte konutta talebin arttığını en çok da hesabını iyi yapan gençlerin konut alımına yöneldiğini söyledi.

KONUT DEĞERLENİYOR

Kendisi gibi genç olan ortaklarıyla konut geliştiren Kutlu, “Konutların yarıdan fazlasını beyaz yakalı gençler alıyor. Parası olup da kirada oturmayı tercih eden gençler de parasını faizde değerlendirmenin artık akıllı yatırım olmadığını hesaplıyor. Dairenin gelecek dönemde artan maliyetler nedeniyle fiyatının artacağını öngörerek kiradan ev sahipliğine geçiyor. Üniversite öğrencileri için de aileler gençlere ev alıyor” dedi.

RAHATLIK VE KOLAYLIK ŞART

Gençler en çok rahatlık ve kolaylığa önem veriyor. Kutlu, “Biz de şirket ortakları olarak yaşları 30-35 arasında olan gençleriz. Ben 1989 doğumluyum. Dolayısıyla biz bir projede ne istiyorsak yaptığımız sitelerde de buna özen gösterdik. Gençler bir kere hızlı yaşıyor. Bu da bizi hızlı yaşama uygun evler inşa etmeye yönlendirdi. Ev tek başına akşamları gelip yatacağımız bir yer değil. Aynı zamanda sosyalleşeceğimiz, hobilerimize zaman ayırabileceğimiz, istediğimizde ise işimizi yapabileceğimiz bir yer olsun istiyoruz. Bunları isteyip bunların karşılığını projemize de uyarlayınca doğal olarak gençlerden yüksek talep alıyoruz. Satışların Türkiye genelinde en düşük olduğu Haziran ayında bile biz konut satmaya devam ettik. Son dönemde talebin daha arttığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

FİYAT ULAŞILIR OLMALI

Tüm ortakların hayattaki olmazsa olmazlarını dürüstlük, kimseyi kandırmadan kendini doğru ifade edebilme ve çalışkanlık olarak özetleyen Mert Kutlu, gençlerin yüksek talebinde ulaşılabilir fiyatın da etkili olduğunu söyledi. Bu konuya da önem verdiklerini aktaran Kutlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aslında Türkiye’deki en büyük problem çok fazla lüks konut üretiminin olması. Satış fiyatı 1 milyon üzeri olan konutları herkes alamıyor. Bu fiyatlar ikinci konut alıcısına Türkiye’nin yüzde 3’üne hitap ediyor. Biz ise ilk konut alıcısına hitap ediyoruz. Beyaz yakalıların hane geliri 10-12 bin lira civarında. Biz de doğru bir ödeme planı sunuyoruz. 1+1’lerimiz 350 bin liradan, 2+1’ler 500 bin liradan başlıyor. Eylül ayında faiz indirimi ve kamu bankalarının 0,99 faiz oranıyla kredi kullandırma imkanı da satışları artırdı. Biz de şirket olarak vade farksız senetli ödeme imkanı sunuyoruz. Kurtköy’de bin daireden satışta 150 civarında konut kaldı. Ataşehir Modern projemizde de satışlar devam ediyor. Maltepe Rota’da da 450 daireli projemiz var.”

MAN’dan Ankara’ya dev yatırım
EKONOMİ
MAN’dan Ankara’ya dev yatırım
Tam yol ileri

Tam yol ileri

​Yavuz 7 Ekim'de Güzelyurt-1 kuyusunda sondaja başlayacak.
Rodosa gelince anlaşıldı

Rodos'a gelince anlaşıldı

​Yunan basınında Türkiye'nin milli savunma hamleleri konuşuluyor.
AK Parti yeniden yollara

AK Parti yeniden yollara
Şimşeklerin dansı

Şimşeklerin dansı

​Marmara ve Ege'de gece boyu sağanak yağış etkili oldu.
HDP'nin işi<br>çocuk kaçırmak

HDP'nin işi
çocuk kaçırmak

Şeyhmus Kaya: Sen Kürtleri temsil edemezsin. Artık herkes uyandı.
Bir ayda 184 terörist

Bir ayda 184 terörist

​TSK eylül ayında büyük bir terörist avı gerçekleştirdi.
Irak'ta kriz büyüyor

Irak'ta kriz büyüyor

Hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Milletvekili <br>Ünal ifade verecek

Milletvekili
Ünal ifade verecek

​Özbek bakıcı intiharı tüm yönleriyle soruşturuluyor.
Milli Ordu<br>harekata hazır

Milli Ordu
harekata hazır

​ÖSO unsurları:50 bin askerle Mehmetçiğin yanındayız.
BAE’nin troll örgütüne kapatma

BAE’nin troll örgütüne kapatma

Türkiye ve Katar'ı hedef alan hesaplar kapatıldı.
MAN'dan<br>dev yatırım

MAN'dan
dev yatırım

​Proje ile birlikte Ankara'da 700 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.
Sağlam<br>temeller atıyoruz

Sağlam
temeller atıyoruz

Etnospor Kültür Festivali tüm heyecanıyla sürüyor.
En masum emanetler

En masum emanetler

​Emine Erdoğan: Sesi olmayanların sesi olmak vazifemiz.
9 yaşında intihar etti

9 yaşında intihar etti

​Kocaeli'de yaşayan Suriyeli çocuk baskılara daha fazla dayanamadı.
Kadıköy'de <br>Akdeniz rüzgarı

Kadıköy'de
Akdeniz rüzgarı

Fenerbahçe, 15 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.
Muğla sallandı

Muğla sallandı

​Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Milyonluk<br>yatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.