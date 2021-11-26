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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gıda etiketlerine yeni düzenleme: Artık o yazı ve görseller yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması için taslak hazırladı. Yeni taslağa göre artık gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılamayacak.

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Haber Merkezi AA
Gıda etiketlerine yeni düzenleme: Artık o yazı ve görseller yasak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 3. Tarım Orman Şurası’nda alınan gıda okuryazarlığının arttırılması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi kararları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından tüketicilerin üst düzeyde korunması ve tüketici hassasiyetleri esas alınarak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nde doğru bilgilendirmeye yönelik taslak düzenleme hazırlandı.

Gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, isimler ve görseller kullanılmayacak

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre gıda etiketlerinde yanıltıcı ifadeler, yanıltıcı isimler, yanıltıcı görseller kullanılamayacak. Ayrıca gıdanın adı ve içindekiler bilgisi mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı olarak 2 buçuk kat daha büyük olacak. Yine birbirine benzeyen ve tüketiciler tarafından benzer gıdalarla karıştırılabilecek gıdalarda yanıltıcı görseller, isimler ve ifadeler de kullanılamayacak.

  • Üretiminde meyve veya sebze yerine sadece aroma verici kullanılan bir gıdanın etiketinde aroma verici ile ilgili görsel bulunamayacak ve gıdanın adına aromalı olduğu ‘Aromalı’ ifadesi ile gıdanın adının geçtiği her yerde en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.

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Manipülatif ifadeler kullanılamayacak

Tüketiciler tarafından birbirine benzemesinden dolayı karıştırılabilecek gıdalarda özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılmayacak, ‘ tadında’, ‘ lezzeti’, ‘keyfi’ gibi manipülatif ifadeler kullanılamayacak.

Tatlandırıcı içeren gıdalarda tatlandırıcı ifadesi belirtilecek

Tatlandırıcı içeren gıdalarda “Tatlandırıcı içerir” veya “Tatlandırıcılı” ifadesi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 milimetre olacak şekilde yer alacak.

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