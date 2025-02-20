Gıda israfına ‘Dur’ de!

Gıdada israfı önlemeye yönelik bir proje Türkiye'nin en kalabalık şehri ve ekonominin kalbi İstanbul'dan başladı. 830 bini aşkın üye ile kendilerinin de israfı önleme bilincinin yaygınlaşmasını önemsediklerine dikkati çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Ülkemizde rakamlar çok net değil ama elimizdeki verileri toparladığımızda, yaklaşık yılda 19-20 milyon tonluk bir israf var, bunun parasal karşılığı 1 trilyon 570 milyar lira. Türkiye'nin 2025 bütçesinin 14,5 trilyon lira olduğunu dikkate alırsanız bütçemizin yaklaşık yüzde 12'si kadar bir israf var" dedi.

İSRAF MODERN DÜNYANIN TRAJEDİSİDİR

Projenin detaylarını İTO binasındaki toplantıda paylaşan Avdagiç, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada her yıl 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor. İsraf, modern dünyanın trajedisidir. Bir yanda milyar ton gıda çöpe giderken diğer yanda yine BM verilerine göre dünyada en az 9 milyon kişi açlıktan hayatını kaybediyor" dedi. Gıda israfının, bilinçsiz tüketim ve ihtiyaçtan fazlasını tedarik etme olmak üzere iki teknik nedeni olduğunu ifade eden Avdagiç, "Zaman yönetiminden bütün sektörlerdeki üretim ve ürünlere kadar, her alanda israf karşıtı bir bilinci yerleştirmemiz gerekiyor" çağrısında bulundu.

MİLLİ VE İNSANİ BİR GÖREV

İsraf karşıtlığının başlangıç noktasının gıda israfının önlenmesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti: Biz bu anlayışla yola çıktık. Biz bu proje ile yaygın ve etkin bir israf karşıtlığı oluşturmak istedik. Türkiye’de 'israfa dur' demenin, israfı azaltacak her girişimin milli bir görev olmanın yanı sıra bir insanlık vazifesi olduğuna inandı."

BİRÇOK SEKTÖRDEN DESTEK VAR

İTO öncülüğündeki projeye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul PERDER, Birleşmiş Markalar Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ve Türkiye Oteller Birliği paydaş olarak destek veriyor.

EĞİTİMLERLE FARKINDALIK OLUŞACAK

Toplantıda verilen bilgiye göre, proje çerçevesinde israfa karşı bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Eğitimler, ‘üreticiler, satıcılar, hizmet sektörü ve okullar’ olmak üzere 4 grubu kapsayacak. Projenin hedefi bu 4 grupta verilecek eğitimlerle İstanbul’da 100 bin ve dolaylı olarak 500 bin kişiye ulaşmak.







