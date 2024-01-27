Girişimci internetten şirket kurabilecek

Konuyla ilgili olarak ticaret sicili harçları ve ilgili diğer ödemelerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik uygulama geliştirilme aşamasında. Bu kapsamda ilk olarak en çok şirket kuruluşu gerçekleştirilen illerde başlayacak uygulama, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda kısa süre içerisinde uygulamaya alınacak. Böylece girişimciler de işlerini kolaylaştırarak hızlandıracak.
VERGI KAYBINA ÖNLEM
Özellikle küçük boyutlu aile şirketlerinin fiziki defter tutma alışkanlığını atlatamadığını yeni nesil teknolojiler ile girdi, çıktı ve maliyet hesaplarını elektronik ortama aktaramadığını belirleyen Ticaret Bakanlığı esnafı yeni sisteme adapte edecek. Böylece devletin vergi kaybı yaşaması önlenebilecek. e-Defter’e geçişin hızlandırılmasıyla birlikte defterlerin tutulması için sarf edilen enerji ve zaman en aza indirilecek ayrıca harcanan kağıt ve fiziki arşiv alanından da esnaflar tasarruf edecek.