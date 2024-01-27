Girişimci internetten şirket kurabilecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum projelerini şöyle sıraladı; Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkarılacak. Ortalama yolculuk süresi 39 dakikaya düşecek. Raylı sistemler ile İstanbul'un hayat damarları 650 km'ye çıkacak. İstanbul trafiği 10 yıl sonunda geri dönmemek üzere son bulacak. İstanbul'un iki yakasına 2 tünel projesi yapılacak. Esenler ve Harem otogarları taşınacak. Esenler Otogarı bölgenin en büyük parkına dönüşecek. Metrobüs hattı Silivri'ye uzatılacak. İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Merkezi taksi sistemi çatısı inşa edilecek. 5 yılda 39 ilçede 650 bin yeni konut inşa edilecek. İlkokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz. Gençlere 50 bin TL evlilik yardımı. Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi. Arnavutköy ve Pendik'e 2 yeni acil durum hastanesi. Babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe. İlk defa evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği. 6 yeni içme suyu barajı yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 2 büyük hayvan yaşam alanı kurulacak.