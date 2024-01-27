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Ekonomi

Girişimci internetten şirket kurabilecek

Esnafların kayıtlarını e-Defter ile kayıt altına alacak Ticaret Bakanlığı elektronik ortamların gelişimini de sağlayacak. Buna göre girişimciler ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gitmeden elektronik imza veya mobil imza ile şirket kurma imkânına sahip olabilecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:33 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Konuyla ilgili olarak ticaret sicili harçları ve ilgili diğer ödemelerin elektronik ortama aktarılmasına yönelik uygulama geliştirilme aşamasında. Bu kapsamda ilk olarak en çok şirket kuruluşu gerçekleştirilen illerde başlayacak uygulama, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda kısa süre içerisinde uygulamaya alınacak. Böylece girişimciler de işlerini kolaylaştırarak hızlandıracak.


VERGI KAYBINA ÖNLEM

Özellikle küçük boyutlu aile şirketlerinin fiziki defter tutma alışkanlığını atlatamadığını yeni nesil teknolojiler ile girdi, çıktı ve maliyet hesaplarını elektronik ortama aktaramadığını belirleyen Ticaret Bakanlığı esnafı yeni sisteme adapte edecek. Böylece devletin vergi kaybı yaşaması önlenebilecek. e-Defter’e geçişin hızlandırılmasıyla birlikte defterlerin tutulması için sarf edilen enerji ve zaman en aza indirilecek ayrıca harcanan kağıt ve fiziki arşiv alanından da esnaflar tasarruf edecek.


İstanbul adayı Murat Kurum ulaşımdan kentsel dönüşüme dev projelerini tek tek açıkladı: Yeni dönemin adı 'Siztem İstanbul'
İstanbul adayı Murat Kurum ulaşımdan kentsel dönüşüme dev projelerini tek tek açıkladı: Yeni dönemin adı 'Siztem İstanbul'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum projelerini şöyle sıraladı; Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkarılacak. Ortalama yolculuk süresi 39 dakikaya düşecek. Raylı sistemler ile İstanbul'un hayat damarları 650 km'ye çıkacak. İstanbul trafiği 10 yıl sonunda geri dönmemek üzere son bulacak. İstanbul'un iki yakasına 2 tünel projesi yapılacak. Esenler ve Harem otogarları taşınacak. Esenler Otogarı bölgenin en büyük parkına dönüşecek. Metrobüs hattı Silivri'ye uzatılacak. İSPARK ücretlerine yüzde 25 indirim uygulanacak. Merkezi taksi sistemi çatısı inşa edilecek. 5 yılda 39 ilçede 650 bin yeni konut inşa edilecek. İlkokul öğrencilerine ulaşım ücretsiz. Gençlere 50 bin TL evlilik yardımı. Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi. Arnavutköy ve Pendik'e 2 yeni acil durum hastanesi. Babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı. İlköğretim öğrencilerine ulaşım tamamen ücretsiz olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe. İlk defa evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı. Üniversite öğrencilerine 10 bin TL eğitim desteği. 6 yeni içme suyu barajı yapılacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 2 büyük hayvan yaşam alanı kurulacak.

#Ekonomi
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