Ekonomi Girişimci kadınları sosyal pazara açtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimci kadınları sosyal pazara açtı

Sosyal medya son dönemde mağazaların vitrini olarak öne çıkıyor. Alan, sermayesi sınırlı girişimciler için de büyük önem taşıyor. Türk Telekom, hayata geçirdiği ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’yle, köyde, kentte ürününü satmak isteyen kadınlara dijital fırsatlardan yararlanarak ürettiklerini pazarlama konusunda yol gösteriyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
İnternetle Hayat Kolay Projesi
İnternetle Hayat Kolay Projesi

Gelişen sosyal medya hayatımızın her alanında büyük kolaylık sağlıyor. Alışverişlerin büyük kısmı, günümüzde mağazaların vitrini olarak da kullanılan bu mecradan gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 50 milyar dolar büyüklüğe sahip s-ticaretin (sosyal ticaret) önümüzdeki üç yılda üçe katlanarak 150 milyar doları aşması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre yüzde 94 ile Facebook, sosyal platformlar içerisinde en çok tercih edilen olurken, onu yüzde 68 ile Twitter, yüzde 56 ile Linkedn, yüzde 54 ile Instagram, yüzde 45 ile Youtube ve yüzde 30 ile Pinterest takip ediyor. Büyük küçük tüm firmaların yöneldiği pazar, sermayesi kısıtlı girişimciler için de büyük fırsat barındırıyor.

İnternetle Hayat Kolay Projesi

ÜRETİM EKONOMİSİ İÇİN TEŞVİK

Türk Telekom da bu kapsamda hayata geçirdiği ‘İnternetle Hayat Kolay Projesi’yle önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atıyor. Projenin 2014-2019 yılları arasındaki ilk döneminde 300’den fazla gönüllü eğitmen ile çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verildi. İkinci döneminde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında gerçekleştirilen çalışma ile, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunuluyor. Kadınlara bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretim ekonomisine katılmasını teşvik eden eğitim programları düzenleniyor. Bugüne kadar bin 200 kadına dijital pazarlama eğitiminin verildiği proje ile 2020 sonuna kadar 81 ilde 5 bin üreten kadına ulaşılması hedefleniyor.

FİKRİ OLANA DESTEK

Etkinliğe katılan kadınların pazarlama, dijital pazarlama, pazar araştırması, sosyal medya araçları, reklam verme ve ödeme sistemleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanıyor. Eğitimlerden yararlanan; fikri, iş kurma potansiyeli olan girişimciler arasından öne çıkan 500 kişi ile ilerleyen aşamalarda Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri gerçekleştirilecek. Katılımcılar bu atölyeler ile temel olarak, yenilikçi çözümler üretme, rasyonel ve analitik araştırma, kullanıcı odaklı perspektif ve problem çözme becerilerini geliştirecek. Eğitim ve atölyelerin devamında 100 kadına işlerini geliştirmeleri konusunda mentörlük verilmesi de planlanıyor. İnternetle Hayat Kolay Projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde Eskişehirli kadınlara da eğitim verilmişti. Eğitimlere 25 yaş üstü, yöresel gıda, süs eşyası, magnet, ahşap, cam, yöresel kıyafetler, hediyelik eşya üreten kadınlar katıldı. “Odunpazarı Kadın Üretim Kooperatifi, Sarıcakaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sivrihisar Kültür Turizm Derneği, İnönü Hünerli Kadınlar Kooperatifi, Fark Yaratanlar Kooperatifi, Hanımelleri Kadın Girişim Kooperatifi, Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi, SOMET Zihin Engelli Eğitim Derneği, Nar Çiçeği Kadın Üretim Kooperatifi” gibi topluluklardan çok sayıda üretici katıldı.

EMEK KAZANCA DÖNÜŞECEK

  • İnternetle Hayat Kolay Projesi ile, ev ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlara, dijital fırsatlardan yararlanarak ürettiklerini daha geniş kapsamda pazarlayabilme konusunda yol gösterici bilgiler veriliyor. Eğitime, çocukları Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okuluna giden ve okuldaki atölyelerde seramikten pek çok süs eşyası veya dokuma kilim üreten çocukların anneleri de katıldı. Anneler çocuklarının ürettikleri el ürünlerini satarak gelire dönüştürmek istiyor. Bu amaçla kurdukları Fark Yaratanlar Kooperatifi ile çocuklarının el emeği ürünlerini dijital kanallardan tanıtım ve pazarlamasını hedefliyorlar.


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