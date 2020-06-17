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Ekonomi Girişimci öğrenci okul yükünü hafifletti Yerli yazılıma katkı sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Girişimci öğrenci okul yükünü hafifletti: Yerli yazılıma katkı sağlayacak

Online eğitim sistemindeki donma sorununu 17 yaşındaki Süha Yıldız çözdü. Genç girişimci, hayata geçirdiği platformla kesintisiz eğitimin önünü açarken, okulunu da 45 bin liralık külfetten kurtardı. Yıldız, geçtiğimiz ocak ayında ilk aile şirketlerini kurduklarını ve yönetimini kendisinin yaptığını söyledi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Covid-19 salgının başlamasıyla birlikte okullar uzaktan eğitim sistemine geçti. Sürece hazırlıksız yakalanan alanda ilk başta çeşitli aksaklıklar meydana geldi. Antalya Bil Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi üçüncü sınıfta okuyan Süha Yıldız, bu dönemde okul yönetiminin kendisine duyduğu güven ile online eğitim platformu kurarak, donma sorununu ortadan kaldırdı. Girişimleriyle eğitim aldığı okulu 45 bin liralık külfetten kurtaran Yıldız, geleceğe ışık tutuyor.

Süha Yıldız

KESİNTİSİZ EĞİTİME ARACILIK ETTİ

Hayata geçirdiği platformla temel hedefinin öğrencilerin kolaylıkla sisteme giriş yaparak, eğitim almaları olduğunu söyleyen Yıldız, çalışmasını şu şekilde özetledi: “İlk başta öğretmenlerim müfredata uygun videolar hazırlayıp sırayla ilettiler. Videoların uzunluğunu göze alarak web sitesinin sunucusuna yüklemedim. Youtube platformu üzerine yükledim ardından iframe özelliğini kullanarak web sitesine yansıttım. Bu sayede sistemde ne donma ne de yavaşlama yaşandı.”

Öğrencilerin video sırasında soru sorabileceği bir de alan oluşturduğunu anlatan Yıldız, “Bu sayede anlamadıkları yerde öğretmenlere soru sorabildiler. Sistemi okulların kapandığı ilk hafta yayına verdim öğretmen ve benim verimli çalışmam sayesinde ilk günden bugüne kadar ki olan süreçte okulumdaki öğrencilerin online eğitimi kesintisiz almasını sağladık” bilgisini paylaştı. Teknolojiye olan ilgisinin küçük yaşta başladığını ifade eden Yıldız, “Yazılımı satın aldığım Türkçe ve İngilizce kitaplardan öğrendim” dedi. Piyasaya yeni süreceği iki bağlantılı fikri olduğunu anlatan Süha Yıldız, “İlki lepnos.com adında psikoloji ve sosyoloji ile alakalı. Diğeri ise online bilim ve sanat platformu” ifadelerini kullandı. Yıldız, yazılım mühendisliği için rahat çalışma alanı olan ve çeşitli imkanlar sunacak bir üniversite arayışında olduğunu belirtti.

YERLİ YAZILIMA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM

Türkiye’de keşfedilmeyen birçok yazılım yeteneği olan genç olduğunu aktaran Yıldız, “Onların öne çıkmasını sağlamak, beraber yerli internet sektörümüzü geliştirmeyi ve uzayla ilgili çalışmalara imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu. Aynı zamanda web hizmetleri verdiğini söyleyen Süha Yıldız, şunları kaydetti: “Şu an toplam bin 290 kullanıcıya sahip yayında olan bir VPN uygulamam ve bir mobil oyunum var. Sıfır sermaye ile baştan zarar ede ede tecrübe edindim, hiçbir zaman pes etmedim.” Ocak ayında Moodsta adında ilk aile şirketlerini kurduklarını ve yönetimini kendisinin yaptığını dile getiren Yıldız, şunları söyledi: “Projelerimdeki yazılım, reklam videosu, logo gibi materyallerin hepsini kendim hazırlıyorum.”

45 BİN TL KAZANÇ SAĞLADIK

  • Süha Yıldız ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Bil Okulları Antalya Kampüsü Kurucusu Aydın Vural, “Süha çok başarılı bir çocuk. Birlikte okulumuzun web sitesini yaptık, kısa zaman sonra da pandemi süreci başladı. Online eğitim ile ilgili görüştüğümüz bir firma bize 30 bin liralık bir fiyat verdi. Kabul etmedik. Süha ile birlikte online eğitim platformu kurduk. 16 Mart’tan itibaren de dersleri Zoom üzerinden götürdük. EBA’yı sadece ödev ve test şeklinde verdik. İnternet sitemize içerik yüklemeye kalksak 10-15 bin lirayı da o şekilde harcayacaktık. Bu şekilde 45 bin liralık bir külfetten kurtulmuş olduk” dedi. Süha’nın gelecek vaad eden bir çocuk olduğunu ifade eden Vural, “Süha yaptığı bu çalışmalar karşılığında bizden hiçbir talepte bulunmadı. Süha gibi öğrencilerin sayısını arttırabilirsek ülkemiz kısa sürede daha refah bir seviyeye ulaşır” değerlendirmesinde bulundu.

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