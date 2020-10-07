​Girişimciler YEP’le fırtına gibi esecek

Türkiye’nin 2023 yılında daha güçlü bir ülke olması için önemli adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile 3 yıllık yol haristasını duyurdu. Teknolojiye odaklı hazırlanan programda, yüksek katma değerli üretimin önemi ortaya koyularak, girişimcilik ön plana çıkartıldı. KOBİ’leri, üretici ve yatırımcıları dikkate alan çalışmada, reel sektör destekleniyor.

REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAK

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, yenilikçi teknolojilerle imalat sanayisinin bütünleşmesinin sağlanması amacıyla sanayide dijital dönüşüm desteklenecek. Programda, büyüme ve verimliliğe yönelik teknolojiden girişimciliğe, uluslararası doğrudan yatırımlardan e-ticarete, lojistikten il bazlı kalkınmaya kadar birçok alanda belirlenen politika ve tedbirler dikkati çekti.

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KOBİ MARKALAŞIYOR

Bu kapsamda bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacak. Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek, dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler uygulamaya alınacak.

Sanayiciye uygun yeni yatırım alanı hazırlığı yapılacak

Türkiye’de girişimciliğin gelişimini engelleyen sorunlar tespit edilerek girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm odaklı bütüncül yaklaşımlar geliştirilecek. Küresel boyutta bilinirliğe ve yüksek ekonomik değerlemeye ulaşan teknoloji girişimlerinin sayısı ihtiyaç özelinde finanse edilerek artırılacak. Organize sanayi bölgelerinin kurumsal yapıları güçlendirilecek, doluluk oranlarının yükseltilmesine dönük çalışmalar yapılacak, altyapı ihtiyaçları ve ulaşıma yönelik sorunları hızla çözülecek. Sanayicilerin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkanları kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak ve planlı sanayi alanları dışında kalıp yeni yatırım yapmak isteyen sanayicilerin sorunlarının hızla çözümü sağlanacak ve yatırımları desteklenecek.

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Tüm kesimlere güven verdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirterek, “Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır” ifadesini kullandı. Türkiye ekonomisinin 2020’yi pozitif büyümeyle kapatacağının altını çizen Palandöken, “Yabancı finans kuruluşlarının tamamı Türkiye ekonomisinin 2020’de küçüleceğini beklerken Türkiye yılı yüzde 0,3 büyüme ile kapatacak. Bu hedefe ulaşılmasında en büyük pay, şüphesiz ki insanımızın yardımlaşma kültürünündür” değerlendirmesinde bulundu.