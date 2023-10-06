Girişimciliğin kalbi AKM’de atacak

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu ve teknoloji ile kültür sanatın buluşma noktası Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), yenilikçi girişim fikirlerini desteklemek ve girişim ekosistemine değer katmaya devam etmek amacıyla Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’ni kurdu. Girişimcilerin her ihtiyacına cevap veren merkezde, ortak çalışma alanı içinde paylaşımlı ofis, toplantı odası, demo alanı ve 20 kişinin çalışacağı ve seminer düzenleyebileceği etkinlik alanı yer alıyor. Ayrıca, girişimcilere ücretsiz ve fiber hızında internet hizmeti de sunuluyor.

DÜNYANIN EN DİNAMİK GENÇ NÜFÜSUNA SAHİBİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, “Bilindiği gibi dünyanın en dinamik genç nüfusuna sahip ülkelerinden biriyiz. Türk gençliği, kendisine sunulan imkanları nasıl başarıya dönüştürdüğünü her seferinde göstermektedir” diye konuştu.

HAYALLER TEKNOLOJİYLE BİRLEŞİYOR

Bu başarılara örnek olarak TEKNOFEST’i gösteren Ersoy, şöyle devam etti: “TEKNOFEST’lerde gördüğümüz heyecan, enerji ve hepsinden daha önemlisi gençlerin vatanımız için sahip olduğu üretme azmi gençlere güvenmemizin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gençlerimize sonuna kadar inanıyoruz ve güveniyoruz. AKM’deki Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi ile girişimciler; hayallerini teknoloji ile birleştirip, değer yaratacak fikir ve projelerini bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklar.”

Yerli girişimlere YATIRIM YAPIYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise, Türk Telekom olarak, kurumsal girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ile girişimcilik ekosistemine, fikirleri daha da ileriye taşıyacak kapılar açmak ve ekosistemi büyüterek bu alanda Türkiye’yi geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Önal, “Türk Telekom Ventures’ın San Francisco’daki ofisi ile Türkiye’den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak bir köprü olmayı hedefliyoruz. Sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zekâ destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz” dedi.











