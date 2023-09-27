Girişimciye 1 milyon liraya kadar destek

Girişimcinin; 1 Ocak 2020’den sonra gerçek kişi statüsünde bir işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı aranacak. 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar programa başvurabilecek. Kadın girişimcilerde ise yaş kriteri uygulanmayacak.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Denizli, Aydın ile Muğla’da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri olan 50 girişimciye destek sunacak. KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı yayınlandı. Programa yönelik başvurular 20 Ekim’e kadar alınacak. Seçilen girişimcilere 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.
UYGUN GÖRÜLEN GİRİŞİMCİYE EĞİTİM VE MENTORLUK
Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin, istihdam için 400 bin, kira ve ofis donanımı ve ham madde giderleri için de 150 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Programı tamamlayanlar destekten yararlanabilecek. İşletmenin, 3 ilden birinde kurulması şartı aranacak.
MAKİNE VE GIDA İMALATI FAALİYETLERİNİ KAPSIYOR
KOSGEB’in destek programından faydalanacak girişimcilerin; fonksiyonel gıda üretimi, katma değerli ürün üretimi için makine geliştirilmesi, atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler, yenilikçi teknolojilerle raf ömrünün uzatılması gibi alanlarda faaliyet göstermesi şartı aranıyor. Tedarik, test-analiz, depolama, lojistik, satın alma ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler, gıda kurutmada yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle yüksek katma değerli fonksiyonel ürün üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmeler de destek programına başvuru yapabiliyor.