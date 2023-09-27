Girişimciye 1 milyon liraya kadar destek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Denizli, Aydın ile Muğla’da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri olan 50 girişimciye destek sunacak. KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında İleri Girişimci Destek Programı İş Fikri Teklif Çağrısı yayınlandı. Programa yönelik başvurular 20 Ekim’e kadar alınacak. Seçilen girişimcilere 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin, istihdam için 400 bin, kira ve ofis donanımı ve ham madde giderleri için de 150 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Programı tamamlayanlar destekten yararlanabilecek. İşletmenin, 3 ilden birinde kurulması şartı aranacak.