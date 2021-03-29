Ekonomi Golf arabasından düşerek ağır yaralanan ünlü iş adamı taburcu oldu
İŞ DÜNYASI

Golf arabasından düşerek ağır yaralanan TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı taburcu oldu

Golf arabasından düşerek ağır yaralanan ünlü iş adamı taburcu oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından, oturduğu arka koltuktan yol kenarına savrularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı (56), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra taburcu oldu.

Haber Merkezi DHA
Golf arabasından düşerek ağır yaralanan TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı taburcu oldu
Oğuz Satıcı

TİM eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, geçen 11 Mart gecesi, saat 00.15'te Bodrum'da bir otelin bahçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı yanında Oktay Kaynarca'nın da oturduğu 4 kişilik golf arabasının arkasında yolculuk yaparken beklenmedik bir kaza yaşandı.

Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde arka koltukta oturan Satıcı, yol kenarına savruldu.

Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. 10 gün yoğun bakımda kalan Satıcı, normal odaya alınarak tedavisinin tamamlanmasının ardından 16 gün sonra bugün taburcu edildi.

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