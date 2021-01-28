Ekonomi Gübre fiyatı uçmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Gübre fiyatı uçmasın ​

Gübre fiyatı uçmasın

Gübre fiyatlarında bir yılda yüzde 70’e varan artış yaşandığına dikkat çeken üreticiler, piyasa koşullarını aşan artışlara müdahale edilmesini istiyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üreticileri sıkıntıya sokan ve tarım üretimini olumsuz etkileyebilecek gübre fiyatlarındaki aşırı artışların denetlenmesi isteniyor.
Üreticileri sıkıntıya sokan ve tarım üretimini olumsuz etkileyebilecek gübre fiyatlarındaki aşırı artışların denetlenmesi isteniyor.

Gübreleme dönemi öncesinde üreticileri sıkıntıya sokabilecek fiyat artışlarının yakından izlenmesi gerekirse müdahale edilmesi isteniyor. Konunun önemine dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir” diye konuştu.

TARIMSAL ÜRETİM AKSAMASIN

  • Bayraktar, girdi fiyatları, üreticilerin kredi borçları ile patateste ve soğanda devam eden pazarlama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Üreticilerin, sorunlarına çözüm beklediğini belirten Bayraktar, yerli üretimin daha çok önem kazandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmamasının gerektiğini vurguladı.

YÜZDE 70’E YAKIN ARTIŞ

Bayraktar, gübre fiyatlarında bir yılda yüzde 70’e varan artış yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50’ye kadar artırabilmektedir. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden 1650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurt dışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir.”

Borçlar uzun vadeye yayılmalı

  • Bayraktar, kuru soğan ve patatesteki pazarlama sorunlarının devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Depolarda bekleyen soğanda çürümeler oldu. Nisanda taze soğan çıkmaya başladığında depolardaki soğanların satışında sıkıntı olacaktır." Çiftçinin takibe düşen kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik taleplerini sürdürdüklerini aktaran Bayraktar, “Hükümetimizden beklentimiz, acil olarak çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
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