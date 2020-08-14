Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları

ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, dün gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükselmişti.

Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

GÜMÜŞ GÜCÜNÜ GERİ KAZANDI

Troy Kıymetli Madenler'in "Altın ve gümüşten yeni hamle" başlıklı analizinde, Salı günü "ciddi bir düzeltme hareketine maruz kalan altın ve gümüşün, hafta ortasından tekrar güçlerini geri kazanmaya başladıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Asya’da 1863 dolar/onsa kadar satış yiyen altın, bu seviyede tekrar yatırımcılara cazip gelmiş olacak ki, hemen akabinde sert tepki alımlarıyla birkaç saat içinde 1950 dolar/onsa uzandı.

FOTOĞRAF 8 İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi. Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu. SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor... İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor. GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır. SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi. Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor. Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.

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"Günün devamında 1,925 – 1,950 dolar/ons bandında fiyatlanarak kapanışı 1917 dolar/ons seviyesinden yeşilde gerçekleştirdi.

"Perşembe sabah seansında 1,930 dolar/ons dolaylarından işlem görüyor.

"Bugün için ABD’nin işsizlik haklarından yararlanma başvuruları günün takip edilecek verisi olacak.

"Yatırımcıların bir kısmı da hisse senedi piyasalarına yöneldiler.

"Hafta ortasında, risk iştahında artış gözlenirken pandemideki gelişmelere istinaden de piyasa psikolojisinin değiştiğine dair işaretler vardı.

GÜMÜŞ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

"Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı.

"Kapanışta 25.53 dolar/ons’ta dengelenerek, gümüşte yeni pozisyon alan yatırımcılara yüzde 2.8’lik getiri sağladı.

"Borsa İstanbul’da da oldukça hareketli bir seans vardı. Primli gerçekleşen işlemlerle günlük işlem hacmi 7.5 MT üzerindeydi."

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14 AĞUSTOS 2020 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Ons gümüş yüzde 3'ün üzerinde gerilerken; gram gümüşün değer kaybı ise şu dakikalarda yüzde 3 seviyesine yakın bulunuyor.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 2.77 oranında düşüşle 6.31 lira seviyesinde hareket ediyor.