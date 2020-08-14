Gümüş fiyatları ne kadar oldu: 14 Ağustos gram gümüş ve ons gümüş fiyatları
Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları
Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket sonrası en fazla merak edilen kıymetli madenlerden biri ise gümüş oldu. Altındaki düşüş sonrası yatırımcılar gümüşün fiyatının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte gram ve ons da dahil gümüş fiyatlarında son durum..
ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, dün gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükselmişti.
Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.
GÜMÜŞ GÜCÜNÜ GERİ KAZANDI
Troy Kıymetli Madenler'in "Altın ve gümüşten yeni hamle" başlıklı analizinde, Salı günü "ciddi bir düzeltme hareketine maruz kalan altın ve gümüşün, hafta ortasından tekrar güçlerini geri kazanmaya başladıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi:
"Asya’da 1863 dolar/onsa kadar satış yiyen altın, bu seviyede tekrar yatırımcılara cazip gelmiş olacak ki, hemen akabinde sert tepki alımlarıyla birkaç saat içinde 1950 dolar/onsa uzandı.
"Perşembe sabah seansında 1,930 dolar/ons dolaylarından işlem görüyor.
"Bugün için ABD’nin işsizlik haklarından yararlanma başvuruları günün takip edilecek verisi olacak. "Yatırımcıların bir kısmı da hisse senedi piyasalarına yöneldiler.
"Hafta ortasında, risk iştahında artış gözlenirken pandemideki gelişmelere istinaden de piyasa psikolojisinin değiştiğine dair işaretler vardı.
GÜMÜŞ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
"Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı.
"Kapanışta 25.53 dolar/ons’ta dengelenerek, gümüşte yeni pozisyon alan yatırımcılara yüzde 2.8’lik getiri sağladı. "Borsa İstanbul’da da oldukça hareketli bir seans vardı. Primli gerçekleşen işlemlerle günlük işlem hacmi 7.5 MT üzerindeydi."
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14 AĞUSTOS 2020 GÜMÜŞ FİYATLARI
Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Ons gümüş yüzde 3'ün üzerinde gerilerken; gram gümüşün değer kaybı ise şu dakikalarda yüzde 3 seviyesine yakın bulunuyor.
Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 2.77 oranında düşüşle 6.31 lira seviyesinde hareket ediyor.