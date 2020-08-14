Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Gümüşün fiyatı ne kadar oldu 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gümüş fiyatları ne kadar oldu: 14 Ağustos gram gümüş ve ons gümüş fiyatları

Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket sonrası en fazla merak edilen kıymetli madenlerden biri ise gümüş oldu. Altındaki düşüş sonrası yatırımcılar gümüşün fiyatının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte gram ve ons da dahil gümüş fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/aşiv
Foto/aşiv

ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, dün gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten çok yükselmişti.

Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

GÜMÜŞ GÜCÜNÜ GERİ KAZANDI

Troy Kıymetli Madenler'in "Altın ve gümüşten yeni hamle" başlıklı analizinde, Salı günü "ciddi bir düzeltme hareketine maruz kalan altın ve gümüşün, hafta ortasından tekrar güçlerini geri kazanmaya başladıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Asya’da 1863 dolar/onsa kadar satış yiyen altın, bu seviyede tekrar yatırımcılara cazip gelmiş olacak ki, hemen akabinde sert tepki alımlarıyla birkaç saat içinde 1950 dolar/onsa uzandı.

Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
FOTOĞRAF 8
Title
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın yatırımı yapacaklara dolandırılmamaları için uyarılarda bulundu. <br> <br> ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <br> <br> Vatandaşların altın alışverişlerinde güvendikleri kuyumcuları tercih etmesini öneren Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alma yetkileri bulunmadığını, kanunen sadece darphane malı satmakla yetkili olduklarını söyledi.
Title
Döviz bürolarının kuyumcuların sahip olduğu ustalık belgeleri bulunmadığına dikkat çeken Baransel, Döviz büroları aldıkları altının sahte olup olmadığını bilmeden tekrar vatandaşa satıyor. Bir süre önce sahte ata altına rastladık. Vatandaş döviz bürosundan aldığını söyledi, ancak hangisinden aldığını ispat edemedi diye konuştu.
Title
SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Sahte altın sorununun kuyumcu esnafına da zarar verdiğini anlatan Baransel, sadece kuyumculardan yapılan alışverişlerin fiyat tabelasına uygun biçimde gerçekleştirildiğini dile getirerek şunları söyledi: Tüm kuyumcularda fiyat tabelası vardır. Döviz büroları hurdadan 25-30 TL düşük fiyatla alıp esnafımızın ekmeğiyle oynuyor. Döviz büroları bunu yapmamalı. Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor...
Title
İnternetten satışlar ve sahte altınlar ile ilgili darphaneye yazı yazdık. Ata lira basılıyor, cezası yok. İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Darphanenin bastığı Atatürk baskılarını basmamaları gerekir. Bunlar düğünlerde takılıyor. Bize geldiklerinde biz anlıyoruz bunları. Ama kuyumcular zan altında kalıyor.
Title
GERÇEK ALTIN NASIL ANLAŞILIR? <br> <br> Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafı Sinan Duran da konuyla ilgili mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek şöyle konuştu: Altının normalde kuyumcular dışında hiçbir yerde bozdurulmaması lazım. Ama bozduranlar var. Piyasadan yüksek bedelle alıp düşük fiyatla satmaları, düşük ayarlı ürün satmaları anlamına gelir. Vatandaşlardan tek isteğimiz altını kuyumculardan alsınlar. Çünkü güvenilir. Biz her ay altınlarımızı analize gönderiyoruz. Altının sağlam olup olmadığı test ediliyor. Bize gelen altını tezgaha atıp sesinden gerçek olup olmadığını anlarım. Demir çınlaması gibi bir ses gelirse o gerçek altındır. Renginden de anlaşılır.
Title
SORUN YAŞANIRSA ADRES BELLİ <br> <br> İzmir'de yaşayan vatandaşlardan Gurbet Açıkgöz de güvenli alışveriş için kuyumcuları tercih ettiğini belirterek Bugün altın zincirimi bozdurdum. Ama kuyumcuyu tercih ettim. Çünkü daha güvenilir. Başıma bu yüzden kötü bir olay gelmedi dedi.
Title
Hasan Yavuz ise şunları söyledi: Altın alırken tanıdık kuyumculara gidiyorum. Çünkü herhangi bir sorun yaşarsam kime gidebileceğimi bilmeliyim. Kimse tanımadıkları yerden alışveriş yapmasın. Aksi takdirde önüne sorun çıkıyor. İşlenmiş altını kuyumcular satıyor. Döviz büroları daha fazla işlenmemiş altın satıyor.
Title
Kuyumcular Odası'ndan sahte altın uyarısı
Kuyumcular Odası uyardı: Sahte altına dikkat edin, vatandaş mağdur oluyor
Son günlerde altın fiyatları hızla yükselişe geçti, rekor üstüne rekor kırıyor. Vatandaş, güvenli yatırım aracı altın almak isterken sahte altına karşı uyarı yapılıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? Altın alınması gerekirken nelere dikkat edilmelidir? İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, döviz bürolarının altın alım satım yetkisi bulunmadan haksız rekabete girdiğini öne sürerek "Döviz bürosundaki kişilerin ustalık belgesi olmadığı için aldığı altının sahte olup olmadığını anlamıyor. Vatandaşlar da mağdur oluyor" dedi.

"Günün devamında 1,925 – 1,950 dolar/ons bandında fiyatlanarak kapanışı 1917 dolar/ons seviyesinden yeşilde gerçekleştirdi.

"Perşembe sabah seansında 1,930 dolar/ons dolaylarından işlem görüyor.

"Bugün için ABD’nin işsizlik haklarından yararlanma başvuruları günün takip edilecek verisi olacak.
"Yatırımcıların bir kısmı da hisse senedi piyasalarına yöneldiler.

  • "Hafta ortasında, risk iştahında artış gözlenirken pandemideki gelişmelere istinaden de piyasa psikolojisinin değiştiğine dair işaretler vardı.

GÜMÜŞ EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

"Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı.

"Kapanışta 25.53 dolar/ons’ta dengelenerek, gümüşte yeni pozisyon alan yatırımcılara yüzde 2.8’lik getiri sağladı.
"Borsa İstanbul’da da oldukça hareketli bir seans vardı. Primli gerçekleşen işlemlerle günlük işlem hacmi 7.5 MT üzerindeydi."

14 AĞUSTOS 2020 GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatlarında hareketlilik sürerken haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket ediyor. Ons gümüş yüzde 3'ün üzerinde gerilerken; gram gümüşün değer kaybı ise şu dakikalarda yüzde 3 seviyesine yakın bulunuyor.

Gram gümüş ise aynı dakikalarda yüzde 2.77 oranında düşüşle 6.31 lira seviyesinde hareket ediyor.

Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
FOTOĞRAF 9
Title
Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü.
Title
35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.
Title
Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak <br> <br> Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi...
Title
Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın dedi.
Title
Patenti olmayan ürün almasınlar <br> <br> Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz...
Title
Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler...
Title
Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar.
Title
Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Title
Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. İşte kuyumculardan gram altın fiyatlarına yönelik açıklama...


Abone Ol Google News
İlk günkü aşkla

İlk günkü aşkla

​Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım.
Komşusunu öldürdü

Komşusunu öldürdü

​TikTok sevdası bir can daha aldı.
Yunanistan eski Başbakanı Çipras: Mısır ile yaptığımız anlaşma ile Türkiyeye istediği şeyi verdik

​Derin Tarih Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan cevapladı.

Havada dengeler değişecek: ​Sadece 4 ülke üretiyor.

Karşılığını alırlar

Karşılığını alırlar

​Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Oruç Reis uyarısı.
Kaçak yolcuya darp

Kaçak yolcuya darp

​Uçağa biletsiz bindiği anlaşılınca yaka paça atıldı.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​Bir maçta 8 gol atarak rekor kırmıştı.

Dehşet anları

Dehşet anları

​Maltepe'de kafeye silahlı baskın görüntüleri güvenlik kamerasında.

​Yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kayboldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.