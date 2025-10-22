Yeni Şafak
Güneş enerjisi Türkiye'de en ucuz elektrik kaynağı

Güneş enerjisi Türkiye'de en ucuz elektrik kaynağı

22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in analizine göre, Türkiye’de güneş enerjisi artık en ucuz elektrik üretim kaynağı konumuna yükseldi. Güneş enerjisi santrallerinin kurulma maliyetleri yüzde 77 oranında azaldı.

Elektrik üretim maliyeti son yıllarda hızla düşen güneş enerjisi, Türkiye’nin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline geldi. Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in yeni analizine göre, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulum maliyeti yüzde 40, güneş enerjisi santrallerinin ise yüzde 77 geriledi. Kurulum maliyetlerindeki düşüş, santrallerin yaşam boyu elektrik üretim maliyetlerinin de azalmasını sağlıyor. Bu kapsamda, santral kurulum maliyetlerindeki bu düşüş güneşten elektrik üretim maliyetini yüzde 69 azaltarak, güneş enerjisini Türkiye’nin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline getirdi. Türkiye’de yeni kurulacak bir güneş enerjisi santralinde üretim maliyeti megavatsaat başına 43 dolar olarak hesaplandı.

KÖMÜRE 8,7 MİLYAR DOLAR

Öte yandan Ember’in analizinde, Türkiye’de son alınan kararla yerli kömür santrallerine megavatsaat başı 75 dolar fiyat alım garantisi sağlandığı anımsatılarak, söz konusu fiyatın yerli kömür santrallerinin son bir yıldaki ortalama elektrik satış fiyatından yüzde 12 ve ortalama elektrik üretim maliyetlerinden yüzde 36 daha yüksek olduğu kaydedildi. Yerli kömür santrallerine bu teşvikle dört yıllık dönemde 8,7 milyar doları bulan harcama yapılacağı belirtilen analizde, mevcut kaynakların kömür yerine şebekenin modernizasyonu ve güneş enerjisi santrallerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasına ayrılması durumunda, Türkiye’nin 2035’e kadar 120 gigavat yenilenebilir enerji hedefine ulaşabileceği aktarıldı.



