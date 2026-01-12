Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeni Şafak
12/01/2026, Pazartesi
AA
Türkiye, dün 12 bin 872 megavatsaat elektrik ihracatı, 1491 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
Türkiye, dün 12 bin 872 megavatsaat elektrik ihracatı, 1491 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Türkiye'de dün günlük bazda 905 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 110 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 187 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 31 bin 353 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.


Günlük bazda dün 905 bin 491 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 894 bin 110 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.


Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri izledi.


Türkiye, dün 12 bin 872 megavatsaat elektrik ihracatı, 1491 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.




