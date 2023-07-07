Günlük kiralamaya düzenleme şart

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kiralar yükselirken, boş ev bulmak da zorlaşıyor. Piyasadaki artışın sebebi olarak son günlerde, boş tutulan ‘hayalet evler’ gündeme gelmişti. Fiyatların yükselmesini bekleyenler, yabancıların boş tuttuğu evler, kira sınırlamasına takılmak istemeyenler konut arzını olumsuz etkilerken; günlük, haftalık ev kiralama uygulamaları da vatandaşın kâbusu haline geldi.





AVRUPA’DAKİ GİBİ KISITLAMA GETİRİLMELİ

Ev sahipleri için daha kârlı bu yöntem, diğer tarafta barınma sorunu yaşayan yüzbinlerce vatandaşı zora sokuyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu konuda vergisel düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Aşa, “Bu uygulamaların hem ekonomiye olumsuz etkisi var hem de vatandaş zor durumda. Bu konutlar senenin yarısı boş kalıyor. Ev sahibi 1 ayda kazanacağı parayı 10 günde kazanıyor. Sonra da ev boş kalıyor. İşte böyle hayalet evler ortaya çıkıyor” dedi.

Aşa, Avrupa’daki gibi ilan platformlarında kısıtlamalar yapılmasını belirterek, “Günlük kiralama olsun ama bunun belli şekilde kontrol altına alınması lazım. Türkiye’de konut arzında sıkıntı varken, bu kadar fazla günlük ev, arzı olumsuz etkiler. Türkiye’nin belli bir kültürel ve sosyal yapısı var ve bu konuda suistimale izin vermemeliyiz.

Belirli bir sınır olmalı” ifadelerini kullandı.





İlan sayısı %50 yükseldi

Son iki yılda ülke genelinde günlük kiralık ilan sayısı yüzde 50 arttı. Bu uygulamalar piyasadaki artışların sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Son aylarda da yüzde 25 zam sınırı nedeniyle dairesini kiraya verecek ev sahipleri eşyalı kısa dönem kiralama modeline yönelirken, konut arzının yetersiz olması nedeniyle bu alandaki büyüme kiralık ev arayanlar için oldukça olumsuz bir durum aldı. Bu nedenle dünyada bu sitelere yasak getiren ülkeler oldu. Türkiye’de de hızla büyüyen kısa dönem kiralama uygulamaları için sıkı denetim yapılması gerekliliği sektör temsilcileri tarafından vurgulanıyor. İşi yasal zeminine uygun yapmayanların sayısı da az değil. Piyasada kiralık ev bulunamazken, en işlek lokasyonlarda yüz binlerce günlük, haftalık ev ilanları mevcut. Uzmanlar, Avrupa ülkelerindeki gibi bu sitelerdeki ilanlara kısıtlama getirilmesini vurguluyor. Bu kapsamda, vergisel düzenlemeler uygulanarak konut talebinin kırılması öneriliyor.





İlçe bazında kota uygulansın

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, yıllık kiralıkta evlerin sayısını artırmanın yolunun kısa vadeli kiralamaya sınırlama getirilmesi gerektiğini ve bunun ilçe bazlı yapılabileceğini söyledi. Kolçak, şunları kaydetti: “Kiralık evlerle ilgili sıkıntımız var. Eve ihtiyaç var ve caydırıcılık için günlük kiralık evlerden daha fazla vergi alınabilir. Bir diğer önerim ise, ilçe bazlı kısıtlamalar. Taksim, Kadıköy gibi yabancıların yoğun bulunduğu bölgelerde değil de okulun olduğu, ailelerin yaşadığı Esenyurt, Ataşehir, Kağıthane gibi ilçelerde belli bir kiralama kotası getirilsin. Vatandaşa, senenin 6 ayı kiraya verebilirsin şartı koyulsun. Böylece, bu evler normal kiralamaya dönebilir.”



