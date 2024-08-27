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Ekonomi

İkinci el araç satışında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı 'artık zorunlu' diyerek duyurdu

Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu düzenlemeyle, ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes için zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Lokman Özdemir
08:47 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 08:58 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sisteminin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi"
denildi.

Buna göre kısmi ödeme alınan siparişlerde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi.


Form düzenlemeden ödeme yok


Yetkili satıcı, bu formu düzenlemeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edemeyecek, kaporası alınan taşıtı 45 gün içinde alıcıya teslim edecek ve taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak.








#Ticaret Bakanlığı
#İkinci el araç
#Güvenli Ödeme Sistemi
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