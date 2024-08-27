Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlak sektöründe doğrulanmış ilan sisteminin uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bu kapsamda Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştirileceğini belirten Bolat, mevzuata uymayanlara 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Bolat, düzenlemenin amacı olarak ilan kirliliğini, tüketici mağduriyetlerini ve yetki belgesiz emlakçılık faaliyetlerini önlemeyi, ayrıca sahte ve aldatıcı ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesini hedeflediklerini ifade etti.