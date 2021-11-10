Halka arz gelirleri yeni yatırımlara

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından İşbir Holding’in iştiraki İşbir Sentetik’in yüzde 18,27si halka arz oluyor. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyumla gerçekleşecek halka arz sürecinde İşbir Sentetik, 10-12 Kasım tarihleri arasında talep toplayacak.

Metin Gültepe

Borsa kodu ISSEN olarak belirlenen şirketin talep toplama fiyatı 11,85 TL olacak. Halka arzla şirket sermayesini 141 milyon 465 bin 993 liraya çıkarılması ve yüzde 18.27 aralığında halka açıklık oranı öngörülüyor. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz yüzde 21,93’ü bulacak.

SERMAYEYİ GÜÇLENDİRECEK

Halka arzın duyurulduğu toplantıda konuşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, halka arz gelirlerinin üç kısımda ele alınacağını açıkladı. Gültepe, bu alanları, “Sermayenin güçlendirilmesi, yeni yatırımlar ve büyümenin ihtiyaç duyacağı finansmanda planladık” diye açıkladı.