Halka arz rüzgarı seçimden sonra arttı

Borsada halka arz rüzgarı sürüyor. Şirketlerin kurumsallaşmanın yanı sıra önemli bir finansman kapası olarak gördüğü halka arzlar seçimden sonra hızlandı. Küçük yatırımcıların kazanç kapısı olarak gördüğü Borsa İstanbul için bu yıl 24 firma izin aldı. Bu şirketlerin 16’sı, mayısta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden önce halka arz oldu. 28 Mayıs’tan bu yana geçen yaklaşık iki aylık sürede ise 7 şirket Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

SON ŞİRKET GAZİANTEP’TEN

2021’de 52, geçen yıl ise 40 firmanın halka arz olduğu Borsa İstanbul’a bu yıl da gelişlerin sürmesi, firmaların burayı önemli bir finansman kapısı olarak keşfettiğini gösteriyor. Bankaların kredi kullandırırken seçici davranması ve kredi kullanım şartlarını iyice zorlaştırmalarını gören birçok işletme, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gerekli izinleri alarak borsada işlem görmenin kapısını aralıyor.

Geçen hafta üç şirketin talep toplamasının ardından dün Gaziantep merkezli ASCE GYO, halka arz için izin aldığını duyurdu. Abdulkadir Konukoğlu Holding’in iştiraki olan bu firmanın halkı arzıyla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul firma sayısı 2’ye çıkacak ve bu yılki toplam halka arz edilen şirket sayısı da 24’e yükselecek.

99 MİLYON LİRALIK SERMAYE ARTIŞI

27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplayacak ASCE GYO’nun hisseleri 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. Şirketin her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olarak belirlendi. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor.

Asıl amacımız kurumsallaşmak

İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda konuşan Abdulkadir Konukoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ASCE GYO’nun geniş gayrimenkul portföyünün yanında güçlü bir öz varlığa sahip olduğunu belirtti ve halka arzla ana amaçlarının kurumsallaşma olduğunu söyledi. Konukoğlu, “Özkaynak toplamımız 6,5 milyar TL’nin üzerinde. Portföy değerimiz ise yaklaşık 9 milyar TL” dedi.







