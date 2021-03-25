Ekonomi Halka arz yılı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Halka arz yılı​

Halka arz yılı

Küresel salgın sürecinde yatırımcısına yüzde 29,5 kazandıran Borsa İstanbul’da firmalar halka arz için kolları sıvadı. Faizlerin arttığı ortamda gözde finansman aracı olarak görülen borsaya kote olmak için 13 şirket başvurdu. Toplamda 30 halka arz bekleniyor. Geçen yılki sekiz halka arza 6,8 milyar liralık talep geldi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Halka arz yılı​
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsle geçen 2020 yılında dünyanın en çok kazandıran 5’inci borsası olan ve yüzde 29,5 getiri sağlayan Borsa İstanbul’da yatırımcılar yeni halka arzlara odaklandı. Türkiye’de geçen yıl gerçekleşen 8 halka arz, borsaya yeni yatırımcıları çekti ve yatırımcı sayısı 2.2 milyonu aştı. Bu yılın ilk halka arzı Işık Plastik’ten gelirken, 13 firma da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu. Bazılarının Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bildirisi de yayımlan söz konusu şirketler Oyak Yatırım, Aldem Çelik, Aydem Yenilenebilir Enerji, Çan Kömür, Efeler Çiftliği, Galata Wınd, Enerji, İhlas Haber Ajansı, İzdemir Enerji, Metro Turizm, Naturelgaz, Selva Gıda, Şeker GYO, Naturel Gaz oldu. Resmi başvuruların yanı sıra bu yıl toplamda 30 şirketin halka arzı bekleniyor.

İşte ekonominin yol haritası
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İşte ekonominin yol haritası

SON YILLARIN EN İYİ TALEBİ

  • Piyasa uzmanları, halka arzın öz sermaye finansman aracı olarak faizlerin arttığı dönemde gözde olduğuna işaret ederek, “Bu süreçte halka arzlara son yılların en iyi talebi var” değerlendirmesinde bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2020’de şirketlerin birincil halka arz yöntemiyle 1,1 milyar TL, bedelli sermaye artırımı yoluyla 21,8 milyar TL fon sağladığını açıklarken, aynı ivmenin 2021’de de süreceğini duyurmuştu.

YATIRIMCI 2.2 MİLYONU AŞTI

Ocakta yeni yerli yatırımcı 179 bin 307 kişi olurken, aralık ayına göre yüzde 9’dan fazla arttı. Son 12 aylık döneme bakıldığında yeni yatırımcı sayısındaki en hızlı artış Ocak ayında gerçekleşti. Yabancı yatırımcılardaki aylık artış ise 358 kişi olarak belirlendi. Uzmanlara göre tasarruf sahibinin borsaya yönelmesinde küresel emsallere göreceli düşük yatırımcı sayısı, cazip fiyatlama ve yeni halka arzlar etkili oldu.

Piyasalara güçlü iletişim mesajı
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Piyasalara güçlü iletişim mesajı

6,8 MİLYARLIK TALEP

  • Türkiye’de geçen yıl gerçekleşen halka arzlara yatırımcı yoğun talep gösterdi. Söz konusu 8 halka arzın değeri 450 milyon lirayı aşarken, 6,8 milyar liradan fazla talep toplandı. Bazı halka arzlarda 50 katı aşan talepler görülürken, birçok hissede yüzde 100’ü aşan getiriler sağlandı. Söz konusu gelişmelerle son 2 yıl içinde halka arz edilen şirketlerden oluşan halka arz endeksi geçen yıl yüzde 197 değer kazandı. Teknoloji, sınai ve sağlık alanındaki halka arzlar, 2020’de halka arzların yüzde 59’unu, gelirlerin yüzde 64’ünü oluşturdu.

Hasan Tahsin Turan
Hasan Tahsin Turan

OYAK YATIRIM’DAN SPK’YA BAŞVURU

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30’unu halka arz amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. OYAK'ın yazılı açıklamasında, OYAK Yatırım’ın halka arzında, sermaye arttırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda bu oranın yüzde 35’e çıkacağı belirtildi. OYAK Yatırım, Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzın, yasal sürecin sonuçlanmasına bağlı olarak yılın ilk yarısında gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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KUR RİSKİMİZ YOK HALKA ARZ ERTELENMEYECEK

  • Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, şirketin halka arzı için 25-26 Mart’ta talep toplayacaklarını belirterek, “Nihai halka arz oranımız yüzde 30 olacak. Bunun yüzde 60’ını bireysel, yüzde 30’unu kurumsal ve yüzde 10’unu yabancı yatırımcı için ayırdık. Planımızdan vazgeçeceğimiz bir durum ve kur riskimiz yok” dedi. Son dönemde bireysel tarafta ciddi bir talep olduğuna işaret eden Turan, “Biz de şirketin yatırımcı tabanının genişlemesi ve çok sayıda kişinin hissedarı olmasını hedefledik. Tüm doğal gaz alımlarımızı Türk lirası üzerinden yapıyoruz ve tüm giderlerimiz de aynı şekilde Türk lirası bazlı. Dolayısıyla, kur hareketleri operasyonumuzu etkilemiyor ve bu çok önemli bir artı” dedi.
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