Halka arzla yükselecek

Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,58’ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi.

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE

Halka arzın detaylarını anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye’nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik’in, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14’lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduğunu hatırlattı. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan şirketimizin bu girişimi halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek” dedi.

Yılda 25 bin ton çelik işleyip satıyoruz

Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti. Göktürk, şu bilgileri verdi: “Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye’de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz.

Büyümeye ortak olma fırsatı sunuyor

Halka arza liderlik eden Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 kurumdan oluşuyor. Yükselen Çelik halka arzında yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Yatırımcıyı korumak adına 30 gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı" dedi.



