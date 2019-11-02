Ekonomi Halka arzla yükselecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halka arzla yükselecek

Vasıflı kalıp çelikleri pazarının lideri Yükselen Çelik, halka arz oluyor. 7-8 Kasım 'da talep toplayarak yüzde 29,58'ni halka açacak firma, yeni kaynakla makine parkını yenileyip genişletmeyi planlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Göktürk - Yüksel Göktürk - Metin Ayışık - Burak Göktürk
Barış Göktürk - Yüksel Göktürk - Metin Ayışık - Burak Göktürk

Türkiye vasıflı çelik sektörünün önde gelen markalarından biri olan Yükselen Çelik, sermaye artırımı yoluyla halka arz oluyor. 7-8 Kasım 2019 tarihleri arasında talep toplama sürecine girecek olan firma, yüzde 42’lik sermaye artırımı yoluyla hisselerinin yüzde 29,58’ini halka arz etmeyi planlıyor. Pay başına halka arz fiyatı 5,40 TL olarak belirlendi.

YÜZDE 100 YERLİ SERMAYE

Halka arzın detaylarını anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Göktürk, 65 yıllık aile deneyimi ve Türkiye’nin 43 yıllık köklü vasıflı çelik tedarikçilerinden biri olan Yükselen Çelik’in, vasıflı kalıp çeliğinde yüzde 14’lük payla, pazarın öncü markalarından biri olduğunu hatırlattı. Göktürk, “Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan şirketimizin bu girişimi halka arzla birlikte hedefimiz yatırımcılarla birlikte bu pazar payını daha da yukarı çekmek” dedi.

  • Yılda 25 bin ton çelik işleyip satıyoruz
  • Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise, firmanın sermaye artırımından sağlayacağı kaynakla katma değerli ürün gamını genişleteceğini belirtti. Göktürk, şu bilgileri verdi: “Türkiye çelik pazarının çoğunluğunu inşaat ve yapısal çelikler oluşturuyor. Vasıflı çelik sektörü ise takım çelikleri ve özellikle de kalıp çeliği kısmı ile çok niş ve büyüyen bir pazar. Bu alan, Türkiye’de yaklaşık 70 bin ton civarında. 35 bin tonu takım çeliği, kalıp çeliği; 35 bin tonu da alaşımlı kalıp çeliklerinden oluşuyor. Türkiye 37 milyon tonluk bir çelik pazarına sahipken, bunun sadece çok küçük bir kısmı katma değerli çeliklerden oluşuyor. Yıllık 25 bin ton civarında çelik işliyoruz ve satıyoruz.

  • Büyümeye ortak olma fırsatı sunuyor

  • Halka arza liderlik eden Gedik Yatırım’ın Genel Müdürü Metin Ayışık, bu yılki en büyük halka arzlardan biri olduğuna vurgu yaparak, “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Gedik Yatırım liderliğinde toplam 27 kurumdan oluşuyor. Yükselen Çelik halka arzında yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 40 olarak belirlendi. Yatırımcıyı korumak adına 30 gün süreyle geçerli olacak fiyat istikrarı fonu sonrasında bir yıl süreyle geçerli olan likidite sağlayıcılık işlemleri planlandı" dedi.


ViBi artık aramızda
EKONOMİ
ViBi artık aramızda
ABDden yeni terör koridoru

ABD'den yeni terör koridoru

ABD ​petrol bahanesiyle yeni bir terör koridoru hayal ediyor.
Öldürmeyi iyi bilirsiniz

Öldürmeyi iyi bilirsiniz

​ABD'nin kısa tarihi katliamlar ve soykırımlarla dolu.
500 kişiyi daha attı

500 kişiyi daha attı

​CHP'deki işçi kıyımı geleneğine Adana da katıldı.
Borcu kapat<br>yeni proje üret

Borcu kapat
yeni proje üret

​Erdoğan'dan AK Partili başkanlara talimat geldi.
NSO<br>skandalı büyüyor

NSO
skandalı büyüyor

​İsrail Whatsapp ile 20 ülkeyi izlemiş.
DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ burada yargılanıyor

DEAŞ'lı terörist ​örgütün kirli yüzünü ortaya koydu.

60 yıl da<br>olsa buradayız

60 yıl da
olsa buradayız

​Diyarbakır'daki evlat nöbeti 2 aydır sürüyor.
Vekili rehin alacaklardı

Vekili rehin alacaklardı

​İki DHKP-C'li için 39 yıl hapis cezası istendi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Selam sana oğlum

Selam sana oğlum

Şehit İsmail Sarıcan memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Dünyanın güç haritası değişiyor

Dünyanın güç haritası değişiyor

Suyollarında ABD hakimiyetini bitirecekler.
Rumlar hızla silahlanıyor

Rumlar hızla silahlanıyor

​Rumlar iki modern devriye gemisi için Fransızlarla görüşüyor.
İran Van’da kamyonet üretecek

İran Van’da kamyonet üretecek

​İran'ın otomotiv devi Khodro Company Van'da fabrika kuracak.
Fitch Türkiye <br>kararını açıkladı

Fitch Türkiye
kararını açıkladı

7 ​yıl sonra Türkiye'nin notunda iyileştirmeye gitti.
Beyaz Saray <br>azle karşı hazır

Beyaz Saray
azle karşı hazır

​Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.