Halkbank GMY Kilimci görevinden ayrıldı

Halkbank açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.
Reuters'ta dün yer alan bir haberde, Şubat ayında Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci'nin görevinden alındığı haberi yer almıştı.
Halkbank açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.
Reuters'ta dün yer alan bir haberde, Şubat ayında Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci'nin görevinden alındığı haberi yer almıştı.
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