Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Halkbank GMY Kilimci görevinden ayrıldı
İŞ DÜNYASI

Halkbank GMY Kilimci görevinden ayrıldı

Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Kilimci'nin görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
Erkan Kilimci
Erkan Kilimci

Halkbank açıklamayı dün akşam KAP'a yaptı.

Reuters'ta dün yer alan bir haberde, Şubat ayında Halkbank Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci'nin görevinden alındığı haberi yer almıştı.

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