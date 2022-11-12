Ekonomi Halkbankın verdiği kredi bir trilyonu aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank’ın verdiği kredi bir trilyonu aştı

Halkbank yılın ilk dokuz aylık bilançosunu açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 70 artışla bir trilyon TL'nin üzerine çıkardığını açıkladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaz aylarını da kapsayan üçüncü çeyrekte ekonomiye hâkim olan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halkbank’ın verdiği kredi bir trilyonu aştı
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan.

Halkbank yılın ilk 9 ayına ilişkin bilançosunu açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre toplam kredilerini yüzde 70 artışla 1 trilyon TL'nin üzerine çıkaran banka, toplam mevduatını ise yüzde 69,4 artışla 906 milyar TL'ye taşıdı. Bankanın Aktif büyüklüğü ise 1,2 trilyon TL'yi aştı. Bankanın, KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler içindeki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Halkbank, KOBİ kredileri alanında ise; yüzde 18 pazar payına sahip oldu. Banka bu yılın ilk dokuz ayında 8 milyar 905 milyon lira kâr elde etti. Bankanın geçen yılki ilk dokuz aylık kârı 215 milyon liraydı.

HEDEF İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaz aylarını da kapsayan üçüncü çeyrekte ekonomiye hâkim olan istikrarlı görünümün yılın son çeyreğine de taşınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Arslan “Ülkemizin, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına mevcut işletmelerin rekabet gücünü artırdığı ve umut vadeden yeni girişimlerin uygun koşullarda geliştiği bir koşulda girmesi, en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

GİRİŞİMCİNİN YANINDAYIZ

Esnaf ve sanatkârın desteklenmesinin bu alandaki gelişmeyi kalıcı kılacak ana unsur olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Arslan, ayrıca Türkiye genelinde 147 bin kadın girişimciye ulaştıklarına dikkat çekti. Halkbank'ın, odağına girişimcileri alarak desteğini sürdürdüğünü belirten Arslan, “İş kurmak isteyen üniversite mezunu, öğrenim gördüğü bölümle ilgili herhangi bir tecrübesi olmayan gençlere desteğimiz sürüyor. Bankamız, geniş ürün yelpazesiyle şu ana dek 64 bin girişimcimizin 12,3 milyar TL’lik destekten yararlanmasını sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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