Halkbank’tan ekonomiye 3,2 trilyon TL katkı

Halkbank, 2025'in son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Halkbank’ın aktif büyüklüğü 2025 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4,3 trilyon TL’ye ulaştı. Banka’nın nakdi kredileri geçen yıla göre yüzde 36 büyüme ile 2 trilyon TL’ye; gayri nakdi kredileri de yüzde 47 artışla 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Böylece Halkbank’ın toplam kredi hacmi yüzde 40 artarak 3,2 trilyon TL’ye çıktı. Mevduat büyüklüğünü yüzde 46 artışla 3,5 trilyon TL’ye ulaştıran bankanın öz kaynakları da yüzde 43 yükselişle 218 milyar TL oldu.

961 MİLYAR TL'LİK KOBİ KREDİ HACMİ

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün 2025 yılında ekonomideki gelişmelerle uyumlu ve istikrarlı bir performans sergilediğini söyledi. Arslan, “Bu dönemde, kredi yapılandırmalarıyla ödeme güçlüğü çeken firmalarımıza destek olurken ekonominin dengesinin korunmasına da katkı sağladık. Ayrıca etkin risk yönetimiyle varlık kalitesindeki riskleri kontrol altına alarak, takipteki kredi oranımızı düşük ve yönetilebilir seviyede tuttuk” dedi. Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimine öncelik verdiklerini vurgulayan Arslan, şunları söyledi: “2024 sonunda 266 milyar TL olan esnaf kredi bakiyemiz, 2025 yıl sonunda yüzde 20 artışla 320 milyar TL’ye yükselmiştir. 2025 yılı itibarıyla esnafımıza kullandırılan kredilerin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 33 seviyesine ulaşırken; kredili esnaf sayımız da 774 bine çıkmıştır. Bununla birlikte; nakdi kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir. 961 milyar TL büyüklüğe ulaşan KOBİ kredi hacmimiz ile KOBİ finansmanındaki pazar payı liderliğimizi sürdürüyoruz.”

KADIN GİRİŞİMCİLERE KESİNTİSİZ DESTEK

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021’den bu yana yaklaşık 268 bin kadın girişimciye toplam 125 milyar TL tutarında finansman sağlandığını söyleyen Osman Arslan, “Ülkemiz genelinde kadın girişimcilerin kullandığı her üç krediden birinde bankamızın imzası bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Kadın girişimcilere verilen desteklerin yanı sıra girişimcilik ekosisteminin gelişimine de katkı sağladıklarını kaydeden Osman Arslan, şu bilgileri verdi: “236 bin girişimci müşterimize toplam 41 milyar TL kredi kullandırdık; bu kaynağın yüzde 46’sını ise 35 yaş altı genç girişimcilere yönlendirdik. Genç İşi Kredisi, İlk Adım Kredisi ve Tekno Girişimci ürünlerimizle genç girişimcilere yönelik finansman desteğimizi genişlettik. Ayrıca Aralık ayında 5 bini aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Gençİz Zirvesi’nde; KGF Kefaletli Gençİz Kredisini hayata geçirdik." Kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesini, yalnızca finansal değil; toplumsal fayda boyutuyla da ele aldıklarını söyleyen Arslan, bu ekosisteme desteğin süreceğini bildirdi.







