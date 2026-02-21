Güvence bedelinde taksit ve muafiyet





Dağıtım şirketleri, mekanik sayaç kullanan abonelerden bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edebilecek. Ödeme, nakit veya kredi kartıyla peşin ya da taksitli yapılabilecek, taksitli ödemelerde en az 6 eşit taksit uygulanacak ve vade farkı alınmayacak.





Ön ödemeli sayaç kullananlar, ibadethaneler, cemevleri, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları, belirli kamu idareleri ile sosyal yardım alan haneler güvence bedelinden muaf tutulacak. Ancak mevcut aboneliğin sona erdirilerek aynı kişi tarafından aynı adreste yeniden abonelik tesis edilmesi halinde muafiyet uygulanmayacak.







