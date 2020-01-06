Ekonomi Havadan havaya milli mühimmat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havadan havaya milli mühimmat

Yerli üretim füze Bozdoğan, uçaktan atışlı testlerin tamamlanmasının ardından güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor. Bu teknolojinin hayata geçmesiyle, hava-yer mühimmatına ek olarak hava-hava mühimmatı da millileştirilmiş olacak. Sistem, bazı özellikleriyle dünyanın en iyileri arasında yer alacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Havadan havaya füze olarak nitelendirilen ve yüksek isabet gücüne sahip Bozdoğan ile daha önce yurt dışına giden para içeride kalacak.
Havadan havaya füze olarak nitelendirilen ve yüksek isabet gücüne sahip Bozdoğan ile daha önce yurt dışına giden para içeride kalacak.

Savunma sanayiinde atılım yılını geride bırakan Türkiye’de güvenlik güçlerinin envanterine yeni ürünler eklenmeye devam ediyor. Türkiye, hava savunmasına önemli bir ivme katacak yerli üretim füzesi Bozdoğan’ı bu yıl uçaktan atışlı testlerini tamamlanmasının ardından envanterine katmaya hazırlanıyor. Havadan havaya bir füze olan Bozdoğan, fırlatma platformu testinden başarıyla geçmişti. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan ile hava-hava mühimmatı da tamamen millileşmiş olacak. Türkiye’nin savunma sanayii SAGE’nin yerli ve milli ürünleriyle güçleniyor. TÜBİTAK enstitülerinde geliştirilen teknolojilerle ülkenin bilim ve teknoloji hamlesine katkıda bulunuluyor.

PLATFORM ATIŞI TAMAM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen kasım ayında 2013 yılından itibaren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından Göktuğ Projesi kapsamında yerli ve milli olarak geliştirilen Bozdoğan Görüş İçi Hava-Hava Füzesinin ilk güdümlü atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Kızılötesi arayıcı başlığa sahip Bozdoğan, uçaktan yapılacak atışlı testlerin öncesinde, savaş uçağını temsil eden fırlatma platformundan ateşlenmiş ve havada yaklaşık 4 km irtifada seyreden bir hedefe angaje olmuştu. Gerçekleştirilen atış testi yüksek hassasiyetli buluşma ile sonuçlanmıştı. Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip Bozdoğan’ın uçaktan atışlı testlerinin de bu yıl içerisinde icra edilmesi planlanıyor.

UÇAKTAN ATIŞLI TEST

Proje tamamlandığında, savaş uçaklarında kullanılan hava-yer mühimmatına ek olarak hava-hava mühimmatı da TÜBİTAK SAGE tarafından tamamen millileştirilmiş olacak. Halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacak Bozdoğan, çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacak ve bazı özellikleri ile dünyanın en iyileri arasında yer alacak.

SAVUNMADA ATILIMA DEVAM

  • Bozdoğan’ın yanı sıra ilk yerli seyir füzesi SOM ailesinden SOM-B1 ve SOM-B2 füzeleri eklenen yeni yeteneklerini Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen test atışlarıyla doğruladı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli mühimmat HGK’nın TSK’ya teslimatları gerçekleştirilirken, alt sistemler arasında yer alan KÂŞİF, ATLAS, SG-KONUM savunma sanayii firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.

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