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Ekonomi Havai fişekle ilgili radikal kararlar masada Tamamen yasaklanabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havai fişekle ilgili radikal kararlar masada: Tamamen yasaklanabilir

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalar, uzun yıllardır eleştiri konusu olan kontrolsüz havai fişek kullanımını yeniden gündeme getirdi. Kullanımı ilçe emniyet müdürlüklerinin iznine tabi olmasına rağmen, Türkiye genelinde bu kurala uyulmaması nedeniyle radikal kararlar masada olacak. Yeni dönemde insanları rahatsız eden ve hayvan ölümlerine neden olan havai fişeklerin tamamen yasaklanması bekleniyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Havayi fişek kullanımında son dönemlerde büyük artış yaşanıyor.
Havayi fişek kullanımında son dönemlerde büyük artış yaşanıyor.

Düğün, nişan, doğum günleri ve asker uğurlamaları gibi etkinlikler nedeniyle Türkiye'de son yıllarda havai fişek kullanımında büyük artış yaşanıyor.

Havayi fişek kullanımı ilçe emniyet müdürlüklerinden izne tabi olmasına rağmen, 81 ilde bu kurala uyan neredeyse yok.

Hafta içi ve hafta sonu denmeden kontrolsüz şekilde kullanımı hem insanları rahatsız ediyor hem de hayvanların yaşamlarını tehdit ediyor.

Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi: 3 şehit
GÜNDEM
Sakarya'da patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi: 3 şehit

HAVAİ FİŞEK KULLANIMI YASAKLANABİLİR

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından uzun yıllardır eleştiri konusu olan bu tür eğlence araçları için yeni kararlar gelebilir.

  • Bazı belediyeler bununla ilgili harekete geçse de, yasağın 81 ili kapsayacak şekilde yapılması bekleniyor.

HAVAYİ FİŞEKLER TEHLİKE SAÇIYOR

Havai fişeklerin insan sağlığı için tehlike saçtığı uzun yıllardır biliniyor. Uzmanlara göre sıkı denetim ihtiyacı olan havai fişeklerin içinde her biri kimyasal zehir içeren 4 patlayıcı madde bulunuyor.

Genel olarak düğün ve özel günlerde kullanılan havai fişekler, son zamanlarda amacının dışında da kullanılmaya başlandı. Sık kullanıldığı yerlerde solunum yolu rahatsızlıklarına sebep olan havai fişeklerin alımında herhangi bir zorluk yaşanmıyor. Satıcı firmadan herhangi bir belge göstermeden satın alınabiliyor.

MEVZUATTAKİ BOŞLUK DİKKAT ÇEKİYOR

Havai fişek satın alınması ve kullanılması ile ilgili mevzuatta boşluk bulunuyor. Görselliğinin yanında ciddi gürültü kirliliğine sebep olan havai fişeğin kullanımına ilişkin Avrupa ülkelerinde sıkı denetim uygulanıyor. Türkiye’de ise kullanılmadan önce kullanılacak bölgedeki kolluk kuvvetine başvurulması yeterli görülüyor. Kolluk kuvvetleri ise genellikle gösteri amaçlı kullanılması dolayısıyla herhangi bir sınırlama getirmiyor.

Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
OYNAT 00:43
Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı.
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