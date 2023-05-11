Havalar ısındı fiyatlar düştü

Yeni Şafak olarak pazarın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay fiyatıyla gündemden düşmeyen hemen her konunun içinde yer alan kuru soğanın yüzüne kimse bakmıyor. Artık soğan konuşulmuyor. Yeni mahsulün de çıkmasıyla geçen ay Topçular Salı Pazarı’nda 22-25 lira arasında olan soğanın kilosu 15 liraya kadar düştü. Bir ay sonra aynı pazara giderek fiyatlardaki değişimi yerinde inceledik. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlarda ciddi bir gerileme var.

YAZ SEBZELERİ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz aya göre soğanın yanı sıra özellikle yaz sebzelerinde neredeyse yarı yarıya düşüşü görmek mümkün. Örneğin; geçen aya göre, kabak 25 liradan 10 liraya, patlıcan 20 liradan 10 liraya, salatalık ise 25 liradan 10 liraya düştü. Geçen ay 30 liraya kadar çıkan çarliston biber 10 liraya satılıyor. Her zaman olduğu gibi bu ayda; maydanoz, roka, dereotu gibi yeşillikler 5 lirayla pazarın en ucuzu.

LAHANANIN TURPUN YERİNİ TAZE FASULYE ALDI

Çarşı pazara da yaz havası çoktan gelmiş. Lahana, karnabahar, brokoli, turp, kereviz ve lahana gibi kış sebzelerini bulmak artık çok zor. Çünkü sezon sonu olduğu için bir iki tezgahta zor da olsa görebildiğimiz bu sebzelerin fiyatı oldukça yüksek. Bezelye, taze fasulye ve enginar gibi yaz sebzeleri tezgahta yerini aldı. Bu ay ayvayı da pazarda göremedik. Onun yerine bol bol çilek, kayısı ve erik gibi yaz meyvelerini görmek mümkün.

Esnaf sebzeyi meyveyi unuttu seçime kilitlendi

Pazara öğlen 12 saatlerinde gittiğimiz için oldukça sakindi. Türkiye’nin 14 Mayıs genel seçimlerine kilitlendiğini bir ortam da elbette esnafın gündemi de seçim. Esnaf ve vatandaş arasında seçimle ilgili tatlı atışmalarda oldu. Pazarda sebze meyve alışverişi devam ederken diğer yandan da parti üyeleri broşür dağıtıyor. Sohbet ettiğimiz bir esnaf, ”Abla biz şu an sebzeyi, meyveyi unuttuk. Seçime odaklandık. Gündemimiz seçim” diyor.











